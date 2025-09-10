تحذير للمسافرين: لا تضعوا الحقائب على أسرّة الفنادق

الوكيل الإخباري- يحذر خبراء السفر من عادة وضع الحقائب على الأسرّة أو الأرائك في الفنادق، إذ قد يؤدي ذلك إلى نقل بقّ الفراش إلى المنازل. ووفقًا للكاتبة السياحية ليديا مانسيل، يُفضَّل وضع الحقائب في الحمام أو قرب المدخل، بعيدًا عن المفروشات الناعمة.

اضافة اعلان

ويدعم هذا الرأي خبراء آخرون، مشيرين إلى أن حوض الاستحمام من أنظف الأماكن في الغرفة وأقلها جذبًا للحشرات. كما تنصح الجمعية البريطانية لأطباء الجلد باستخدام حوامل الأمتعة المرتفعة، مؤكدة أن بقّ الفراش قد يتواجد حتى في الفنادق النظيفة، لأنه يبحث فقط عن "مصدر غذاء".