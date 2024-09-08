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داوم عليها لأسبوعين فقط.. خضروات تعمل على خفض الضغط

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-09-2024 08:46 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت تجربة جديدة أن مجموعة الخضروات التي تجمع البروكلي والملفوف (الكرنب) والقرنبيط لها تأثير كبير على صحة القلب، من خلال خفض ضغط الدم.

وتوصلت النتائج إلى أن تناول 4 حصص من هذه الخضروات يومياً لمدة أسبوعين أدى إلى خفض ملحوظ في القراءة العليا لضغط الدم.

وأجريت الدراسة في جامعة إديث كوان في أستراليا، ووفقاً لـ "ستادي فايندز"، استهلك المشاركون حوالي 300 غرام (حوالي 4 حصص) من مزيج من البروكلي والكرنب والقرنبيط والملفوف يومياً لمدة أسبوعين، والتي تنتمي إلى الخضروات الصليبية.

وتمت مقارنة نتائج ضغط الدم مع مجموعة أخرى استهلكت نفس الكمية من خضروات جذرية، مثل البطاطس والقرع والبطاطا الحلوة والجزر.

وبعد أسبوعين فقط من تناول الخضروات الصليبية، شهد المشاركون انخفاضاً متوسطاً في ضغط الدم الانقباضي على مدار 24 ساعة بمقدار 2.5 ملم زئبق، مقارنةً بالمجموعة الضابطة.

وكان هذا التأثير أكثر وضوحاً خلال ساعات النهار، بمتوسط انخفاض قدره 3.6 ملم زئبق.

ولاحظ الباحثون أن هذا الانخفاض يمكن أن يترجم إلى انخفاض خطر الإصابة بأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية بنسبة تقارب 5%.

والمثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أيضاً أن المشاركين الذين تناولوا الخضروات الصليبية كانت لديهم مستويات أقل من الدهون الثلاثية في دمائهم، مقارنةً بالمشاركين الذين تناولوا الخضروات الجذرية.

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