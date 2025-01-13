دراسة جديدة تربط بين فيروس الهربس البسيط ومرض الزهايمر

أُجريت الدراسة في جامعة بيتسبرغ بقيادة الدكتور أور شيمش، حيث ركّز الباحثون على دراسة العلاقة بين فيروس الهربس البسيط 1 ومرض الزهايمر. واكتشف الفريق أن البروتينات المرتبطة بالفيروس تزيد مع تقدم مرض الزهايمر وتوجد في نفس المناطق التي يتواجد فيها بروتين "تاو".
وأشار شيمش إلى أن "تاو المعدل" قد يساعد في تقليل مستويات البروتينات الفيروسية وعدد الخلايا العصبية التي تموت بعد الإصابة بالفيروس، وكأن الخلايا العصبية لم تصب على الإطلاق. كما أظهرت الدراسة وجود مسار مناعي محدد في الدماغ يدعى cGAS-STING، حيث يتواجد فيروس الهربس البسيط و"تاو المعدل".
تُشير هذه النتائج إلى أن "تاو" قد يكون جزءًا من استجابة الدماغ المناعية ضد الفيروس في مرض الزهايمر، مما يفتح المجال لتدخلات علاجية تهدف إلى تعزيز هذه الاستجابة بدلاً من منعها.
تُعتبر هذه النتائج خطوة هامة نحو اكتشاف خيارات علاجية جديدة لمرض الزهايمر في المستقبل.
24
-
أخبار متعلقة
-
نقص الماء يسبب تدهور العقل: تعرف على التأثيرات
-
5 عادات صباحية بسيطة لتحويل جسمك إلى محرقة للدهون
-
هل المشروبات الغازية مسرطنة؟
-
اكتشف كيف يؤثر الماء على صحتك وحرق الدهون بشكل مفاجئ
-
أيهما أكثر فعالية في تقليل السكر في الدم: التمارين قبل الإفطار أم بعده؟
-
الجزر ومرض السكري: هل يمكن اعتباره علاجا مكملا
-
خبراء يحسمون الجدل حول الطريقة الصحيحة لتخزين البيض
-
أفضل 6 مشروبات صباحية لخفض الكوليسترول