دراسة جديدة تربط بين فيروس الهربس البسيط ومرض الزهايمر

الوكيل الإخباري- حددت دراسة حديثة وجود صلة محتملة بين مرض الزهايمر وفيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1)، المعروف بقروح البرد. وأظهرت الدراسة أن بروتين "تاو" في الدماغ، الذي يعتبر سمة مميزة لمرض الزهايمر، قد يلعب دورًا وقائيًا ضد الالتهابات الفيروسية في البداية، قبل أن يساهم في تلف الدماغ لاحقًا.

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أُجريت الدراسة في جامعة بيتسبرغ بقيادة الدكتور أور شيمش، حيث ركّز الباحثون على دراسة العلاقة بين فيروس الهربس البسيط 1 ومرض الزهايمر. واكتشف الفريق أن البروتينات المرتبطة بالفيروس تزيد مع تقدم مرض الزهايمر وتوجد في نفس المناطق التي يتواجد فيها بروتين "تاو".



وأشار شيمش إلى أن "تاو المعدل" قد يساعد في تقليل مستويات البروتينات الفيروسية وعدد الخلايا العصبية التي تموت بعد الإصابة بالفيروس، وكأن الخلايا العصبية لم تصب على الإطلاق. كما أظهرت الدراسة وجود مسار مناعي محدد في الدماغ يدعى cGAS-STING، حيث يتواجد فيروس الهربس البسيط و"تاو المعدل".