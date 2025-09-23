دراسة: ضرب الكرة بالرأس قد يؤثر سلبًا على الذاكرة والتفكير

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أميركية حديثة نُشرت في مجلة Neurology أن الإكثار من ضرب الكرة بالرأس خلال مباريات كرة القدم قد يؤدي إلى تغيّرات دقيقة في الدماغ، تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية.

الدراسة شملت أكثر من 350 لاعب كرة قدم من الهواة، وقارنتهم بنحو 80 رياضيًا يمارسون رياضات غير احتكاكية. وتم إجراء صور أشعة متقدمة للمخ لتحليل حركة جزيئات الماء داخل مناطق معينة من الدماغ.



النتائج أظهرت أن اللاعبين الذين يضربون الكرة بالرأس أكثر من 3,000 مرة سنويًا يواجهون اضطرابات في الطبقة المحيطة بالمادة البيضاء قرب القشرة المخية، وهي منطقة مرتبطة بوظائف التفكير والذاكرة.



الدكتور مايكل ليبتون من جامعة كولومبيا صرّح بأن الرياضة مفيدة بشكل عام، لكن تكرار اصطدام الرأس في رياضات مثل كرة القدم "قد يُبطل هذه الفوائد".



ورغم أن الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أنها تسلط الضوء على احتمال وجود تأثيرات ضارة لهذه الممارسة على الدماغ، مما يستدعي مزيدًا من البحث والتوعية.