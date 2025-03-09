سحورك المثالي لصيام بدون عطش.. أطعمة تجنبك الجوع

ما ينبغي تناوله في السحور:
الأطعمة الغنية بالألياف:
الحبوب الكاملة
العيش البلدي
البقوليات
الخضروات والفواكه التي تحتوي على بوتاسيوم وحديد وصوديوم وفيتامينات A وC.
البيض: يحتوي على بروتينات وفيتامين D ويساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة.
الجبن: مصدر جيد للبروتين والكالسيوم.
يفضل توزيع شرب المياه بين الفطور والسحور لتجنب العطش الشديد أثناء الصيام.
المقليات مثل البطاطس والباذنجان المقلي.
الأملاح والمخللات.
الحلويات والعصائر المحلاة التي تزيد من العطش وتؤثر على مستوى السكر في الدم.
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