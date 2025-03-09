سحورك المثالي لصيام بدون عطش.. أطعمة تجنبك الجوع

الوكيل الإخباري- تعتبر وجبة السحور من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان، فهي تمنح الجسم الطاقة والنشاط طوال فترة الصيام. ولكن للحصول على أقصى استفادة من السحور، يجب أن تكون متكاملة وتحتوي على العناصر الغذائية اللازمة.

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ما ينبغي تناوله في السحور:



الأطعمة الغنية بالألياف:

الحبوب الكاملة

العيش البلدي

البقوليات

الخضروات والفواكه التي تحتوي على بوتاسيوم وحديد وصوديوم وفيتامينات A وC.

مصادر البروتين:

البيض: يحتوي على بروتينات وفيتامين D ويساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة.

الجبن: مصدر جيد للبروتين والكالسيوم.

شرب المياه بشكل متوازن:

يفضل توزيع شرب المياه بين الفطور والسحور لتجنب العطش الشديد أثناء الصيام.

ما يجب تجنبه في السحور:

المقليات مثل البطاطس والباذنجان المقلي.

الأملاح والمخللات.

الحلويات والعصائر المحلاة التي تزيد من العطش وتؤثر على مستوى السكر في الدم.

نصيحة: للحصول على سحور متوازن، يجب الاهتمام بدمج الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه طوال الليل لتفادي العطش خلال اليوم.