طبيب يحذر من رعشة اليدين.. قد تدل على مرض مجهول السبب

وأضاف ألكسندر أن النوع الأول من ارتعاش اليدين يطلق عليه اسم الرعشة الفسيولوجية، مشيرًا إلى أنها تزداد عند شرب الشاي والقهوة والتعرض للإجهاد.
بينما النوع الثاني من رعشة اليدين، أوضح الطبيب الروسي أنها تظهر في المراحل الأولية لمرض باركنسون، كما ادل في بعض الأحيان على الإصابة بمرض يدعى "الرعاش مجهول السبب".
وأكد أن الرعاش مجهول السبب أكثر الأمراض العصبية شيوعًا، تتراوح نسبة الإصابة الوراثية به بين 50 و70%، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وفي تصريحات سابقة، كشفت الطبيبة الروسية ناتاليا شيندريايفا، أخصائية طب الأعصاب، أن رعشة اليدين الناتجة عن التوتر العاطفي والإجهاد يزول أثرها عند الاسترخاء.
وأشارت ناتاليا إلى أن رعشة اليدين المتكررة قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية أو تنذر بوجود مشكلة في أحد أجزاء المخ، مثل الجهاز الدهليزي والمخيخ.
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