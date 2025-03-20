الخميس 2025-03-20 11:06 ص
 

عادات غذائية تساهم في ارتجاع المريء يجب تجنبها في رمضان

غت
تعبيرية
 
الخميس، 20-03-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-  يُعتبر شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وتحقيق بعض الأهداف الصحية، لكن بعض العادات الغذائية السلبية يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة الارتجاع المريئي. كما ذكر الدكتور سمير أسعد استشاري الجهاز الهضمي والأمراض الباطنة، هناك عدة عادات غذائية يجب تجنبها خلال فترة الإفطار في رمضان لتفادي الإصابة بالارتجاع المريء، ومنها:

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تناول الطعام بسرعة: يجب الحرص على تناول الطعام ببطء وإعطاء وقت كافٍ للمضغ الجيد، لأن تناول الطعام بسرعة يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، مما يزيد الضغط على المريء ويؤدي إلى ارتجاع الحمض.
تناول الأطعمة الحارة والتوابل: الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات قد تؤدي إلى تهيج المعدة والمريء، خاصة بعد صيام طويل، مما يزيد من احتمالية حدوث الارتجاع المريئي.
تناول الوجبات السريعة: الوجبات السريعة تحتوي عادةً على دهون مشبعة وأطعمة مقلية قد تؤدي إلى زيادة الأعراض المرتبطة بالارتجاع.
الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقلية: هذه الأطعمة تزيد من فرص الإصابة بالارتجاع المريئي لأنها تبطئ عملية الهضم وترتفع في الدهون التي تساهم في إرخاء العضلة العاصرة في المريء.
تناول المشروبات الغازية والكافيين: المشروبات الغازية والمشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة قد تحفز ارتجاع الحمض إلى المريء. يُفضل تجنبها خاصة بعد الطعام.
التدخين: يعتبر التدخين من المحفزات الرئيسية لحدوث ارتجاع المريء، ويجب تجنبه أثناء الإفطار والسحور.

 

نصائح لتفادي الارتجاع المريئي:
كسر الصيام بحبة تمر مع ماء فاتر أو طبق سلطة أو شوربة خفيفة.
تجنب تناول الأطعمة الدسمة والمقلية، والتركيز على البروتينات والنشويات والألياف الغذائية.
تأجيل تناول الحلويات لمدة ساعتين على الأقل بعد الإفطار.


بتجنب هذه العادات، يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتفادي مشاكل الارتجاع المريئي، مما يجعل شهر رمضان أكثر فائدة للجسم والصحة العامة.

 

الكونسلتو 

 
 
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