عادات غذائية تساهم في ارتجاع المريء يجب تجنبها في رمضان

تناول الأطعمة الحارة والتوابل: الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات قد تؤدي إلى تهيج المعدة والمريء، خاصة بعد صيام طويل، مما يزيد من احتمالية حدوث الارتجاع المريئي.
تناول الوجبات السريعة: الوجبات السريعة تحتوي عادةً على دهون مشبعة وأطعمة مقلية قد تؤدي إلى زيادة الأعراض المرتبطة بالارتجاع.
الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقلية: هذه الأطعمة تزيد من فرص الإصابة بالارتجاع المريئي لأنها تبطئ عملية الهضم وترتفع في الدهون التي تساهم في إرخاء العضلة العاصرة في المريء.
تناول المشروبات الغازية والكافيين: المشروبات الغازية والمشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة قد تحفز ارتجاع الحمض إلى المريء. يُفضل تجنبها خاصة بعد الطعام.
التدخين: يعتبر التدخين من المحفزات الرئيسية لحدوث ارتجاع المريء، ويجب تجنبه أثناء الإفطار والسحور.
كسر الصيام بحبة تمر مع ماء فاتر أو طبق سلطة أو شوربة خفيفة.
تجنب تناول الأطعمة الدسمة والمقلية، والتركيز على البروتينات والنشويات والألياف الغذائية.
تأجيل تناول الحلويات لمدة ساعتين على الأقل بعد الإفطار.
بتجنب هذه العادات، يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتفادي مشاكل الارتجاع المريئي، مما يجعل شهر رمضان أكثر فائدة للجسم والصحة العامة.
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