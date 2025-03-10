فصيلة الدم قد تشير إلى خطر السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فصيلة الدم قد تلعب دوراً في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وخاصة فصيلة الدم A. وفقًا لدراسة نُشرت في 2022، يبدو أن الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة الدم A لديهم فرصة أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الـ60 مقارنة بالأشخاص الذين يمتلكون فصائل دم أخرى.

اضافة اعلان



تكشف الدراسة التي شملت نحو 17 ألف شخص مصاب بالسكتة الدماغية، مقارنة بـ600 ألف شخص غير مصاب، عن وجود ارتباط بين الجينات المسؤولة عن فصيلة الدم A وبعض المواقع الوراثية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة. وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% مقارنة بمن لديهم فصائل دم أخرى.



مع ذلك، يشير العلماء إلى أن هذه الزيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين الأشخاص ذوي فصيلة الدم A صغيرة نسبياً، ولا تشكل حاجة ملحة للقيام بفحوصات إضافية أو اتخاذ احتياطات خاصة بالنسبة لهم.



من ناحية أخرى، كشفت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم B كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 11%، بغض النظر عن أعمارهم. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن السكتات الدماغية التي تحدث قبل سن الـ60 قد يكون لها آلية مختلفة عن تلك التي تحدث في مرحلة لاحقة من الحياة، مما يشير إلى تأثير العوامل المتعلقة بتكوين الجلطات أكثر من تصلب الشرايين لدى الأشخاص الأصغر سناً.



لا يزال العلماء بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم الآليات الدقيقة التي تؤدي إلى هذه العلاقة بين فصيلة الدم والسكتة الدماغية.