لعق الكلاب لأقدامها في الشتاء.. عادة طبيعية أم مؤشر على مشكلة صحية؟

وبحسب تقرير نشرته ديلي ميل، فإن الطقس البارد والرطب يساهم في تليين وسائد أقدام الكلاب، مما يجعلها أكثر عرضة للتشقق والتهيج، تمامًا كما يعاني البشر من جفاف الجلد أو تشقق الشفاه خلال المواسم الباردة.
أسباب شائعة للّعق المفرط:
التهيج أو الالتهاب الجلدي الموسمي
الألم أو التورم في القدم
الإجهاد النفسي أو القلق
وجود شوائب كالحصى أو العشب
حساسية تجاه الغبار أو الأطعمة أو البراغيث
ورغم أن اللعق العرضي يُعد سلوكًا طبيعيًا للعناية الذاتية، إلا أن اللعق المفرط قد يستدعي استشارة بيطرية.
نصائح للعناية:
ينصح الأطباء البيطريون بـ:
شطف أقدام الكلب بعد كل نزهة
تجفيفها جيدًا لتفادي الرطوبة
استخدام مكملات غذائية أو مرطبات خاصة عند الحاجة
تظهر الإحصائيات زيادة واضحة في هذا السلوك خلال فصل الشتاء، ما يجعل الانتباه إليه أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة وراحتها.
