للحامل في رمضان: دليل صيام آمن وأعراض تستدعي الإفطار فورا

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ حاملًا وتفكرين في الصيام خلال شهر رمضان، فمن الضروري اتباع بعض الإرشادات لضمان صحتك وصحة جنينك. ويقدم هذه النصائح الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني ومساعد وزير الصحة والسكان، والتي تشمل:

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استشارة الطبيب

تأكدي من أن حالتك الصحية تسمح بالصيام، خاصة إذا كنتِ في الأشهر الأولى من الحمل أو إذا كنتِ تعانين من مضاعفات صحية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

التغذية السليمة

وجبة السحور: احرصي على تناول وجبة غنية بالبروتينات مثل البيض، الزبادي، والأجبان، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والشوفان، لتوفير طاقة تدوم طوال النهار. كما يجب شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

الإفطار المتوازن: ابدئي إفطاركِ بالتمر والماء لتعويض الطاقة المفقودة، ثم تناولي شوربة وخضروات وسلطة قبل الوجبة الرئيسية. ركزي على البروتينات مثل اللحم المشوي، الدجاج، أو السمك، والكربوهيدرات الصحية مثل الأرز البني، البطاطا، والخبز الكامل.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية: حيث يمكن أن تسبب عسر الهضم والانتفاخ.



الترطيب وتجنب الجفاف

يُنصح بشرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، مع التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تؤدي إلى فقدان السوائل.



الراحة والاستماع لجسمك

تأكدي من الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وابتعدي عن الإجهاد البدني والوقوف لفترات طويلة.



متى يجب على الحامل التوقف عن الصيام؟

أكد الدكتور عمرو حسن أنه يجب على الحامل الإفطار فورًا في حال شعورها بأي من الأعراض التالية:

دوخة أو ضعف شديد.

صداع حاد أو زغللة في العين.

تقلصات شديدة في البطن أو نقص واضح في حركة الجنين.



في حالة الشعور بأي تعب، يجب عدم التردد في الإفطار للحفاظ على صحتك وصحة جنينك.