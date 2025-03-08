للحامل في رمضان: دليل صيام آمن وأعراض تستدعي الإفطار فورا

استشارة الطبيب
تأكدي من أن حالتك الصحية تسمح بالصيام، خاصة إذا كنتِ في الأشهر الأولى من الحمل أو إذا كنتِ تعانين من مضاعفات صحية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
وجبة السحور: احرصي على تناول وجبة غنية بالبروتينات مثل البيض، الزبادي، والأجبان، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والشوفان، لتوفير طاقة تدوم طوال النهار. كما يجب شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.
الترطيب وتجنب الجفاف
يُنصح بشرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، مع التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تؤدي إلى فقدان السوائل.
الراحة والاستماع لجسمك
تأكدي من الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وابتعدي عن الإجهاد البدني والوقوف لفترات طويلة.
متى يجب على الحامل التوقف عن الصيام؟
أكد الدكتور عمرو حسن أنه يجب على الحامل الإفطار فورًا في حال شعورها بأي من الأعراض التالية:
دوخة أو ضعف شديد.
صداع حاد أو زغللة في العين.
تقلصات شديدة في البطن أو نقص واضح في حركة الجنين.
في حالة الشعور بأي تعب، يجب عدم التردد في الإفطار للحفاظ على صحتك وصحة جنينك.
-
أخبار متعلقة
-
عادات خاطئة تؤدي إلى اضطرابات المعدة خلال رمضان: نصائح لتجنبها
-
نصائح للتغلب على نوبات الصداع النصفي خلال رمضان
-
نصائح لمرضى ارتفاع حمض اليوريك خلال رمضان لتجنب النقرس ومشاكل الكلى
-
نصائح للحصول على نوم صحي خلال شهر رمضان
-
أطعمة قد تزيد ارتجاع المريء في رمضان
-
متى يصبح الإفطار ضرورة وليس خيارا لكبار السن خلال رمضان؟
-
أضرار الإفراط في شرب المياه بعد السحور على صحة الجسم
-
رائحة الفم الكريهة في رمضان: أسبابها وكيفية التعامل معها