لماذا نشعر بالخمول في الخريف؟ وكيف نستعيد الطاقة؟

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الخريف، يعاني كثيرون من الخمول وانخفاض النشاط نتيجة تغيّر ساعات النهار وقلة التعرض لضوء الشمس، مما يؤثر على الساعة البيولوجية ويقلل من هرمون السيروتونين (المسؤول عن المزاج)، ويزيد إفراز الميلاتونين (هرمون النوم).

وفق خبراء نفسيين، هذا التغير قد يؤدي إلى ما يسمى بـ"الإنهاك الموسمي"، نتيجة العوامل البيولوجية وضغوط ما بعد الإجازات، مثل بدء العام الدراسي وزيادة ضغط العمل، بل وقد يتطور إلى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) في بعض الحالات.



10 عادات يومية لاستعادة الطاقة في الخريف:

استفد من ضوء النهار: اقضِ وقتًا في الخارج صباحًا أو ظهرًا.

مارس الرياضة: نشاطات بسيطة مثل المشي أو اليوغا تنشّط الدورة الدموية.

تناول أطعمة موسمية صحية: مثل الجزر، الملفوف، الفجل، اليقطين.

اشرب كمية كافية من الماء: لتجنّب الجفاف والتعب.

مارس التأمل أو التنفس العميق: لتقليل التوتر.

انتظم في النوم: مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة ضرورية.

قلل المنبهات: تجنب السكر والكافيين الزائد.

تبنَّ نظرة إيجابية للخريف: احتفِ بجماله ومميزاته.

قسّم المهام الكبيرة: لتشعر بالإنجاز وتزيد حماسك.

كن لطيفًا مع نفسك: التعب طبيعي، لا تحمّل نفسك فوق طاقتها.



الخلاصة: التغييرات الخريفية طبيعية، لكن التعامل الواعي معها يمكن أن يحوّل هذا الفصل من فترة خمول إلى فرصة للتوازن والطاقة والهدوء.