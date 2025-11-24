إخلاء سبيل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في قضية إذاعة أخبار كاذبة

بدأت قضية الفضالة بالتداول بشكل أوسع عقب انتشار مقطع منسوب إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتُبر مخالفة لقانون الإعلام الإلكتروني، وأحالتها الجهات المختصة إلى النيابة التي نسبت إليها تهمة نشر أخبار غير صحيحة.
وخلال جلسة المحاكمة، نفت الفضالة الاتهامات المنسوبة إليها والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة عبر منصاتها الرقمية، فيما تقدمت هيئة الدفاع بطلب إخلاء سبيل موكلته.
وأكدت الفضالة أن ملف الدعوى يخلو من أي دليل يشكل خطورة تبرر استمرار حبسها.
