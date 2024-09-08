ما هو مرض كرون وما خطورته؟

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ إلى أن "مرض كرون" هو التهاب في الأمعاء يمكن أن يحدث في تجويف الفم أو أي جزء من الجهاز الهضمي.

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وتقول: "تظهر أعراض المرض عادةً على شكل آلام وثقل في البطن، وإسهال، وغثيان، وتقيؤ، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والشعور بالضعف. ويمكن أن تظهر أعراض خارج الجهاز الهضمي، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وضعف، وطفح جلدي قيحي، والتهاب المفاصل، والملتحمة".



وتشير إلى أن المرض غالبًا ما يصيب الأشخاص في عمر 15-35 عامًا، وبالطبع يمكن أن يصاب به الأصغر والأكبر سنًا أيضًا.



وتقول: "لم تحدد أسباب المرض بدقة حتى الآن، ولكن هناك عوامل تساعد على حدوثه، وهي: الاستعداد الوراثي، ضعف منظومة المناعة واضطراب عملها، حيث تعتبر البكتيريا وحتى المواد المغذية أجسامًا غريبة، لذلك تتراكم الكريات البيضاء في الغشاء المخاطي الذي مهمته مكافحة الأجسام الغريبة، مما يؤدي إلى حدوث التهاب وتلف الأنسجة. والعامل الثالث هو اختلال توازن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء".



ووفقًا لها، يساعد التدخين، ، والتلوث البيئي، وتناول أنواع معينة من الأدوية على تطور المرض.



وتقول: "يؤدي عدم علاج مرض كرون إلى مضاعفات مختلفة بما فيها التهاب الصفاق، ونزيف الأمعاء، وانسداد الأمعاء أيضًا. وجميع هذه المضاعفات لا يمكن علاجها إلا جراحيًا. اعتمادًا على شدة المرض، توصف للمريض أدوية خاصة مضادة للالتهابات، ومثبطات المناعة، وفي حالات تفاقمه توصف أيضًا أدوية مضادة للبكتيريا، وفيتامينات، وعناصر معدنية، وحمية غذائية خاصة".



وتشير الطبيبة في الختام إلى أنه لا يمكن علاج مرض كرون تمامًا بنسبة 100%، أي أن العلاج يهدف إلى منع تطوره وتفاقمه. لذلك يُوصى بتناول الأدوية للوقاية، والتخلي عن العادات السيئة مثل التدخين.