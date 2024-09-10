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مقعد المكتب المناسب يقي من آلام الظهر

ل
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 03:08 م

الوكيل الإخباري-   قالت الرابطة الألمانية للسلامة والصحة المهنية إن مقعد المكتب المناسب يقي من آلام الظهر ومتاعب العمود الفقري لدى موظفي العمل المكتبي.

وأوضحت الرابطة أن المقعد المناسب يتيح ما يعرف "بالجلوس الديناميكي"، أي الحركة أثناء الجلوس، على سبيل المثال، أن يكون مسند الظهر قابلاً للحركة  لإرجاع الظهر إلى الخلف، كما يجب أرجحة الحوض إلى الأمام والخلف من حين إلى آخر.

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وتكون وسادة الجلوس قابلة لضبط ارتفاعها بما يتماشى مع ارتفاع المقعد، كما يجب ضبط مسند الذراع على نفس ارتفاع المكتب ليستقر عليه العضد "الجزء العلوي من الذراع" أثناء العمل، ما يخفف العبء على الكتف.


ومن المهم أيضاً إجراء تمارين الإطالة والتمدد بانتظام، مع مراعاة النهوض والمشي من حين إلى آخر، لتجنب وضعيات الجلوس المتصلبة، التي تؤثر على العضلات والأقراص الفقرية والدورة الدموية.

 

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