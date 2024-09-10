مقعد المكتب المناسب يقي من آلام الظهر

وأوضحت الرابطة أن المقعد المناسب يتيح ما يعرف "بالجلوس الديناميكي"، أي الحركة أثناء الجلوس، على سبيل المثال، أن يكون مسند الظهر قابلاً للحركة لإرجاع الظهر إلى الخلف، كما يجب أرجحة الحوض إلى الأمام والخلف من حين إلى آخر.
وتكون وسادة الجلوس قابلة لضبط ارتفاعها بما يتماشى مع ارتفاع المقعد، كما يجب ضبط مسند الذراع على نفس ارتفاع المكتب ليستقر عليه العضد "الجزء العلوي من الذراع" أثناء العمل، ما يخفف العبء على الكتف.
ومن المهم أيضاً إجراء تمارين الإطالة والتمدد بانتظام، مع مراعاة النهوض والمشي من حين إلى آخر، لتجنب وضعيات الجلوس المتصلبة، التي تؤثر على العضلات والأقراص الفقرية والدورة الدموية.
-
أخبار متعلقة
-
المواد الكيميائية الدائمة تزيد السمنة لدى الحامل
-
شاي الماتشا يوفر فوائد خاصة لكبار السن
-
7 فوائد لتناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام
-
دراسة تكشف: مرضى السكري الشباب معرضون لخطر الموت المفاجئ
-
الموز والشوفان.. خطر محتمل للسكري للأطفال!
-
10 فوائد سحرية يقدمها لك ماء الأرز
-
ما هي أفضل أنواع المكسرات لخسارة الوزن؟
-
"يقتل الآلاف فوق سن 70 عاما"..ما الذي تعرفه عن الفيروس المخلوي التنفسي؟