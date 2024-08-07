نصائح لحل مشكلة التعرق المفرط في الصيف

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص خاصة خلال فصل الصيف من مشكلة التعرق الزائد أو فرط التعرق، وهو إفراز منطقة معينة من الجسم أو كامل الجسم العرق بكميات زائدة، ويسبب رائحة مزعجة ومحرجة على الملابس والجسم.



وعلى الرغم من أن الحل الأول لمشكلة الرائحة المزعجة يكون بالاستحمام واختيار الأقمشة القطنية الناعمة والخالية من المواد التي تسبب التعرق، نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أهم النصائح والحلول لمشكلة التعرق المفرط.

- مناديل الغليكوبيرونيوم: تعمل هذه المناديل على منع المستقبلات المسؤولة عن تنشيط الغدد العرقية، ما يقلل من كمية العرق.

-مضادات التعرق الليلية: يساعد استخدام مضاد للتعرق في الليل، إذ تكون الغدد العرقية أقل نشاطاً.

- البوتوكس: على الرغم من كونه خياراً مكلفاً، إلا أنه فعال في منع التعرق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكذلك ينصح بارتداء ملابس فضفاضة، واستخدام الجوارب التي تمتص الرطوبة وتغييرها مرتين يومياً، إضافة إلى ارتداء الأحذية الجلدية.

وكذلك يجب تجنُب العوامل المسببة للتعرق المفرط، مثل الملابس الضيقة والأحذية المغلقة، والابتعاد عن الأطعمة الحارة.