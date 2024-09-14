نقص المنغنيز يفاقم التهابات الأمعاء

وأشارت الدراسة إلى أدلة على أن الاستهلاك الغذائي للمنغنيز قد انخفض بنسبة تزيد عن 40% في السنوات الـ 15 الماضية في البلدان المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال الباحثون إن هذا الانخفاض والنقص مرتبطان على الأرجح بارتفاع في الإصابة بأمراض الأمعاء، وإن نقص المنغنيز قد يكون مسؤولاً عن إضعاف الحاجز الظهاري للأمعاء، ما يؤدي إلى المرض.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، فإن المنغنيز ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الاستجابات المناعية، وتكوين العظام، واستقلاب الكربوهيدرات.
ويتوفر هذا المعدن بكثرة في الأطعمة النباتية، مثل: الحبوب الكاملة، والبقول، والأرز، والمكسرات، والخضراوات.
ومع ذلك، فإن الأنظمة الغذائية الأكثر انتشارًا اليوم هي القائمة على الحيوانات (اللحوم، الأسماك، الدواجن، البيض، ومنتجات الألبان)، والتي تفتقر إلى كميات كافية من المنغنيز.
كما أشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم متغير وراثي SLC39A8 قد يصابون بنقص المنغنيز، وهو ما يرتبط بمرض كرون والتهاب القولون.
وتفتح هذه النتائج بابًا لعلاجات جديدة لأمراض الأمعاء الالتهابية.
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