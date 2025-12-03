الأربعاء 2025-12-03 02:29 م

هل تسبب مكملات المغنيسيوم الإسهال؟

الأربعاء، 03-12-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري-   يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في صحة العظام ووظائف الأعصاب ونشاط العضلات، ويتوفر في المكسرات، البذور، البقوليات، والخضروات الورقية، إضافة إلى المكملات الغذائية.

وحذر الخبراء من أن تناول جرعات عالية من المكملات قد يسبب الإسهال عبر زيادة حركة الأمعاء، خاصة مع أنواع مثل سترات وأكسيد المغنيسيوم، بينما أنواع مثل غليسينات ومالات المغنيسيوم أقل احتمالًا للتسبب بمشاكل هضمية.


الكمية اليومية الموصى بها تتراوح بين 310-320 ملغ للنساء و400-420 ملغ للرجال، ومن الصعب الوصول لها من الطعام وحده. لتقليل المخاطر، ينصح بالبدء بجرعة منخفضة، تناول المغنيسيوم مع الطعام، تقسيم الجرعات، والحفاظ على الترطيب.


في حالات الجرعات العالية، قد تظهر أعراض إضافية مثل تشنجات البطن، الغثيان، التعب، انخفاض ضغط الدم، وفرط المغنيسيوم الخطير خصوصًا لمن يعانون ضعف وظائف الكلى. وينصح باستشارة الطبيب عند استمرار الإسهال أو التفكير في مكملات قوية.

 

ارم نيوز 

 
 


