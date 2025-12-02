كيف تتعافى بعد الإفراط في تناول الطعام

الوكيل الإخباري- الإفراط في تناول الطعام غالبًا ما يحدث بطريقة غريزية، مثل تناول الآيس كريم أو الكعك أثناء مشاهدة التلفزيون، ويُعتقد أن الخمول بعده ناتج عن السكر، لكن غالبًا يكون للجفاف دور كبير.

وتشير خبيرة التغذية فيكتوريا ويتينغتون إلى أن تقييد الطعام بعد الإفراط يزيد احتمالية العودة إليه، موضحة أن البدء بوجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف يساعد على استقرار مستوى السكر ويقلل الرغبة في الوجبات الخفيفة.



كما توصي بالحركة الخفيفة وشرب الماء لتعويض الجفاف، مع التركيز على التعاطف مع الذات لتجنب لوم النفس، إذ أظهرت الدراسات أن العقلية اللطيفة تعزز خيارات صحية أفضل وتحدّ من نوبات الأكل العاطفي.