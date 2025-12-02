كيف تتعافى بعد الإفراط في تناول الطعام

وتشير خبيرة التغذية فيكتوريا ويتينغتون إلى أن تقييد الطعام بعد الإفراط يزيد احتمالية العودة إليه، موضحة أن البدء بوجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف يساعد على استقرار مستوى السكر ويقلل الرغبة في الوجبات الخفيفة.
كما توصي بالحركة الخفيفة وشرب الماء لتعويض الجفاف، مع التركيز على التعاطف مع الذات لتجنب لوم النفس، إذ أظهرت الدراسات أن العقلية اللطيفة تعزز خيارات صحية أفضل وتحدّ من نوبات الأكل العاطفي.
-
أخبار متعلقة
-
متى تبدأ نتائج المغنيسيوم في تخفيف آلام العضلات؟
-
"الغناء" يعادل المشي السريع في فوائده
-
3 مخاطر ترتبط بمكملات الكولاجين.. تعرّف عليها
-
هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها
-
كم من الوقت يبقى النيكوتين في جسمك؟
-
كيف تحمي ظهرك خلال الرحلات الجوية؟
-
علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد
-
فواكه شتوية تعزز المناعة والهضم وتغنيك عن السكريات