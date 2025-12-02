الثلاثاء 2025-12-02 02:30 م

كيف تتعافى بعد الإفراط في تناول الطعام

ل
تعبيرية
الثلاثاء، 02-12-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   الإفراط في تناول الطعام غالبًا ما يحدث بطريقة غريزية، مثل تناول الآيس كريم أو الكعك أثناء مشاهدة التلفزيون، ويُعتقد أن الخمول بعده ناتج عن السكر، لكن غالبًا يكون للجفاف دور كبير.

اضافة اعلان


وتشير خبيرة التغذية فيكتوريا ويتينغتون إلى أن تقييد الطعام بعد الإفراط يزيد احتمالية العودة إليه، موضحة أن البدء بوجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف يساعد على استقرار مستوى السكر ويقلل الرغبة في الوجبات الخفيفة.


كما توصي بالحركة الخفيفة وشرب الماء لتعويض الجفاف، مع التركيز على التعاطف مع الذات لتجنب لوم النفس، إذ أظهرت الدراسات أن العقلية اللطيفة تعزز خيارات صحية أفضل وتحدّ من نوبات الأكل العاطفي.

 

 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى أعمال جلسة نقاشية

أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة

أخبار محلية وادي الأردن: العمل جارٍ لإنشاء منطقة تنموية اقتصادية في وادي عربة

إربد

أخبار محلية اربد: ورشة حول تعزيز الوعي المجتمعي بالقطاع السياحي

عقد في متصرفية لواء غرب اربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري استعدادا لمشاركة اللواء في جائزة اللواء الثقافي لعام 2026 للمرة الأولى، برئاسة متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة، بحضور رئيس لجنة بلدية غرب

أخبار محلية اجتماع تحضيري في "غرب اربد" استعدادا لجائزة اللواء الثقافي

ا

أخبار محلية قرار مرتقب لمجلس الوزراء بصرف معونة الشتاء لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي

فلسطين وزير خارجية مصر: يجب العمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

فا

طب وصحة متى تبدأ نتائج المغنيسيوم في تخفيف آلام العضلات؟

وع

طب وصحة "الغناء" يعادل المشي السريع في فوائده



 
 





الأكثر مشاهدة