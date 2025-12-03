هل يعالج التعرق أو ممارسة الرياضة نزلات البرد؟

ويشير المختصون إلى أن الحمى الخفيفة أثناء المرض جزء من استجابة الجسم الطبيعية ولا يمكن افتعالها للتعافي السريع.
لتخفيف الأعراض، ينصح بالراحة، شرب السوائل، ترطيب الهواء، وتجنب المجهود الزائد أو الأماكن العامة لتفادي العدوى. كما يمكن استخدام مسكنات الالتهاب ومضادات الاحتقان المتاحة بدون وصفة طبية حسب التعليمات الصحية.
تظهر أعراض الزكام عادة على ثلاث مراحل: البداية بعد يوم إلى ثلاثة أيام، ثم المرحلة النشطة مع ذروة الأعراض، وأخيراً الأعراض المتبقية التي قد تستمر حتى عشرة أيام، مع احتمالية استمرار السعال لفترة أطول.
ينصح بمراجعة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة مثل صعوبة التنفس أو
