هل يعالج التعرق أو ممارسة الرياضة نزلات البرد؟

الوكيل الإخباري- يشدد الخبراء على أن الإصابة بنزلات البرد تحتاج عادة من 7 إلى 10 أيام ليتمكن الجهاز المناعي من القضاء على الفيروس، مثل فيروس الراينوفيروس، وأن ممارسة الرياضة أو التعرق لا تسرّع الشفاء.

ويشير المختصون إلى أن الحمى الخفيفة أثناء المرض جزء من استجابة الجسم الطبيعية ولا يمكن افتعالها للتعافي السريع.



لتخفيف الأعراض، ينصح بالراحة، شرب السوائل، ترطيب الهواء، وتجنب المجهود الزائد أو الأماكن العامة لتفادي العدوى. كما يمكن استخدام مسكنات الالتهاب ومضادات الاحتقان المتاحة بدون وصفة طبية حسب التعليمات الصحية.



تظهر أعراض الزكام عادة على ثلاث مراحل: البداية بعد يوم إلى ثلاثة أيام، ثم المرحلة النشطة مع ذروة الأعراض، وأخيراً الأعراض المتبقية التي قد تستمر حتى عشرة أيام، مع احتمالية استمرار السعال لفترة أطول.



ينصح بمراجعة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة مثل صعوبة التنفس أو الحمى المرتفعة، أو استمرار السعال لفترة طويلة، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

