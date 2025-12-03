ماذا يحدث لمريض الكلى عند تناول البطاطا الحلوة؟

كما يزيد استهلاك البطاطا الحلوة من خطر تكوّن حصوات الكلى بسبب محتواها المرتفع من مركب الأكسالات، الذي قد يتجمع ويكوّن حصوات أكسالات الكالسيوم.
إذا أراد مريض الكلى تناول البطاطا الحلوة، يُنصح بنقعها في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق لتقليل محتواها من البوتاسيوم بنسبة تصل إلى 20%، لكن يبقى تجنبها الخيار الأكثر أمانًا.
-
