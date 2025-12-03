ماذا يحدث لمريض الكلى عند تناول البطاطا الحلوة؟

الوكيل الإخباري- يحذر الأطباء مرضى الكلى من تناول البطاطا الحلوة، لأنها تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم (حوالي 542 ملغ لكل حبة متوسطة)، والذي قد يتراكم في الجسم عند عدم قدرة الكلى على التخلص منه، مسبّبًا أعراضًا مثل ألم البطن، الغثيان، الإسهال، وخفقان القلب وضعف العضلات في الحالات الخطيرة.

كما يزيد استهلاك البطاطا الحلوة من خطر تكوّن حصوات الكلى بسبب محتواها المرتفع من مركب الأكسالات، الذي قد يتجمع ويكوّن حصوات أكسالات الكالسيوم.



إذا أراد مريض الكلى تناول البطاطا الحلوة، يُنصح بنقعها في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق لتقليل محتواها من البوتاسيوم بنسبة تصل إلى 20%، لكن يبقى تجنبها الخيار الأكثر أمانًا.