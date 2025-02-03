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هل طفلك يسير على أطراف أصابعه؟ طبيب يوضح السبب وراء ذلك

لال
تعبيرية
الإثنين، 03-02-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   قد يبدو سير الطفل على أصابع قدميه جزءًا من تطوره الحركي الطبيعي، لكنه في بعض الحالات يمكن أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالتوحد. وفقًا للدكتور أحمد ممدوح،

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استشاري الاضطرابات النمائية، يعتبر المشي على أصابع القدم أحد الأعراض التي قد تظهر لدى الأطفال المصابين بالتوحد، خاصةً إذا صاحب ذلك تأخر في الكلام أو ضعف في المهارات الاجتماعية واللغوية.


وأضاف ممدوح أن المشي على أطراف الأصابع قد يرتبط أيضًا بمشاكل في النضج العصبي، كما أن هناك أمراضًا أخرى قد تسبب هذه العادة مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات. وأكدت الدراسات أن الأطفال المصابين بالتوحد قد يعانون من اختلال في الجهاز الدهليزي، مما يجعلهم يميلون للمشي على أطراف أصابعهم.


تُظهر الأبحاث أن هذه العادة تظهر في 8.4% من الأطفال المصابين بالتوحد، لكن يجب على الآباء الانتباه إلى أن المشي على الأصابع ليس دائمًا مؤشرًا على الإصابة بالتوحد، ويجب استشارة الأطباء لتحديد السبب وراء هذه الظاهرة.

 

الكونسلتو 

 
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