هل طفلك يسير على أطراف أصابعه؟ طبيب يوضح السبب وراء ذلك

وأضاف ممدوح أن المشي على أطراف الأصابع قد يرتبط أيضًا بمشاكل في النضج العصبي، كما أن هناك أمراضًا أخرى قد تسبب هذه العادة مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات. وأكدت الدراسات أن الأطفال المصابين بالتوحد قد يعانون من اختلال في الجهاز الدهليزي، مما يجعلهم يميلون للمشي على أطراف أصابعهم.
تُظهر الأبحاث أن هذه العادة تظهر في 8.4% من الأطفال المصابين بالتوحد، لكن يجب على الآباء الانتباه إلى أن المشي على الأصابع ليس دائمًا مؤشرًا على الإصابة بالتوحد، ويجب استشارة الأطباء لتحديد السبب وراء هذه الظاهرة.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل الطرق للتخلص من الرشح بسرعة وفعالية
-
انتبه- 8 أعراض تظهر على جسمك قبل النوبة القلبية
-
طبيبة توضح الفئات التي يجب عليها توخي الحذر عند تناول المكسرات
-
أسباب القلق الليلي وطرق فعّالة لتحسين جودة النوم
-
خطوات مهمة لفقدان الوزن بعد سن الخمسين
-
فوائد صحية مذهلة لإضافة البصل الأخضر إلى نظامك الغذائي اليومي
-
6 عادات صحية يومية لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي
-
عادات خاطئة تجعلك عرضة لنزلات البرد المتكررة