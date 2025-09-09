الثلاثاء 2025-09-09 12:38 ص
 

هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

الثلاثاء، 09-09-2025 12:21 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة طبية حديثة أن استهلاك الكافيين قد يؤثر بشكل سلبي على جودة الدم المتبرع به، ويقلل من فعاليته عند نقله إلى المرضى.اضافة اعلان


وأشارت مجلة Haematologica إلى أن علماء من جامعة كولورادو الأمريكية أجروا دراسة لمعرفة الأشياء التي تؤثر على عمليات التبرع بالدم، وقاموا بتحليل 13 ألف عينة دم من أشخاص تبرعوا بدمائهم في مستفيات ومراكز صحية، وتبين لهم أن الكافيين الموجود في دم الشخص المتبرع يسبب تلف الخلايا الحمراء بشكل أسرع أثناء عمليات تخزين الدم، ويقلل قدرة هذه الخلايا على زيادة نسبة الهيموغلوبين لدى المرضى الذين يحصلون على الدم.

ولاحظ العلماء أن التأثير كان أوضح لدى الأشخاص الحاملين لمتغيرات شائعة في جين ADORA2b، المرتبط بوظائف كريات الدم الحمراء في ظروف نقص الأكسجين. وبما أن نحو 75% من البالغين يستهلكون القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين بشكل منتظم، فقد أوصى الباحثون بالتفكير في التوقف عن تناوله قبل التبرع بالدم كإجراء وقائي بسيط.

وأشار الخبراء إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في إصدار توصيات للحد من استهلاك الكافيين قبيل التبرع، معتبرين أن تعديل بعض العادات الغذائية اليومية للمتبرعين قد يسهم في تحسين فعالية عمليات نقل الدم وجعلها أكثر فائدة للمرضى.

روسيا اليوم
 
 
