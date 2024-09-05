4 أسئلة قبل تغيير الحمية الغذائية

الوكيل الإخباري- تُفيد التقديرات بأن حوالي 42% من البالغين على مستوى العالم حاولوا اتباع حمية غذائية، ولو مرة واحدة، بهدف إنقاص الوزن. وتوجد مصادر معلوماتية عديدة لأنظمة غذائية وبرامج تخسيس، ويتزايد تواجدها على نحو مضطرد.



لذا، وفقاً لموقع "مديكال إكسبريس"، قبل البحث عن أحدث اتجاهات الحمية والتنحيف، عليك التفكير في هذه الأسئلة الأربعة لتتخذ قراراً أكثر استنارة.



هل الحمية واقعية؟ هل فكرت في التكلفة المالية للحفاظ على الحمية الغذائية أو نمط الحياة، بالإضافة إلى الوقت والموارد المطلوبة؟ على سبيل المثال، هل تحتاج إلى شراء منتجات أو مكملات غذائية معينة أو اتباع خطة وجبات صارمة؟



إذا كان هذا النظام الغذائي يسبب مشكلات في الوصول إلى مكوناته، أو الالتزام بها، أو به صعوبات في الطبخ، فقد يكون ذلك سبباً في التوتر والإحباط الذي يقود إلى التخلي عنه.



ما الأدلة على فاعلية الحمية؟ غالباً ما يقدم "الخبراء" المعلنون عن أنفسهم عبر الإنترنت ادعاءات تركز على مجموعات محددة، مثل مرضى السكري مثلاً. لذلك، عليك التأكد من أن هذه الحمية تناسب حالتك واحتياجاتك الشخصية، وأن يكون ذلك بناءً على دراسات وأدلة بحثية.



كيف ستؤثر الحمية على حياتي؟

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الطعام أكثر بكثير من مجرد حساب السعرات الحرارية والمغذيات. فهو يلعب العديد من الأدوار في حياتنا على الصعيدين الاجتماعي والثقافي. يمكن أن يكون الطعام نقطة اتصال واحتفال، ومصدراً للاستمتاع، أو للراحة، أو حتى وسيلة لاستكشاف أجزاء جديدة من العالم.



عندما تفكر في نظام غذائي جديد، فكر في كيفية تأثيره على اللحظات والمناسبات المهمة بالنسبة لك.



هل سأشعر بالذنب؟ تأثير الحمية على الصحة النفسية عامل هام ينبغي أخذه في الحسبان. كيف سيؤثر هذا النظام الغذائي على مشاعرك تجاه بعض الأطعمة، وهل سيؤثر على القلق والتوتر أو الإحساس بالذنب؟



فالهدف من ضبط الوزن ينبغي أن يعود إيجابياً على الجوانب النفسية، لا العكس.