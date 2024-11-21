4 نصائح لتجنب تكرار الإصابة بالنوبة القلبية

الوكيل الإخباري- لا تعتبر النوبة القلبية نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لتحسين نوعية الحياة، من خلال الالتزام بنمط حياة صحي، حيث يمكن للناجين منها تقليل خطر النوبات المتكررة والاستمتاع بحياة أكثر نشاطًا وإيجابية، خاصة الذين يعانون من تغييرات كبيرة على الصعيدين الجسدي والنفسي.

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التعافي من النوبة القلبية



النوبة القلبية، أو ما يُعرف باحتشاء عضلة القلب، تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى القلب، مما يسبب تلفًا في العضلة.



وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ربع الناجين يعودون إلى المستشفى في غضون 90 يومًا، وهي فترة حرجة تتطلب العناية الشديدة لتجنب مضاعفات جديدة.



وتختلف فترة التعافي حسب شدة النوبة والصحة العامة للفرد، لكنها تستغرق عادةً من أسابيع إلى أشهر، مما يؤكد أهمية برامج إعادة تأهيل القلب التي تشمل التمارين بإشراف متخصصين، وتعليم العادات الصحية، والاستشارات لمعالجة القلق والتوتر.



عادات صحية للقلب