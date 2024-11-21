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4 نصائح لتجنب تكرار الإصابة بالنوبة القلبية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 09:49 م

الوكيل الإخباري-   لا تعتبر النوبة القلبية نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لتحسين نوعية الحياة، من خلال الالتزام بنمط حياة صحي، حيث يمكن للناجين منها تقليل خطر النوبات المتكررة والاستمتاع بحياة أكثر نشاطًا وإيجابية، خاصة الذين يعانون من تغييرات كبيرة على الصعيدين الجسدي والنفسي.

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التعافي من النوبة القلبية


النوبة القلبية، أو ما يُعرف باحتشاء عضلة القلب، تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى القلب، مما يسبب تلفًا في العضلة.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ربع الناجين يعودون إلى المستشفى في غضون 90 يومًا، وهي فترة حرجة تتطلب العناية الشديدة لتجنب مضاعفات جديدة.

وتختلف فترة التعافي حسب شدة النوبة والصحة العامة للفرد، لكنها تستغرق عادةً من أسابيع إلى أشهر، مما يؤكد أهمية برامج إعادة تأهيل القلب التي تشمل التمارين بإشراف متخصصين، وتعليم العادات الصحية، والاستشارات لمعالجة القلق والتوتر.

عادات صحية للقلب



الغذاء الصحي

النشاط البدني

الإقلاع عن التدخين

الالتزام بالأدوية

التحديات في مرحلة التعافي
يواجه الناجون من النوبات القلبية عقبات في مرحلة التعافي تشمل:

- أعراض جسدية، مثل التعب وضيق التنفس، والتي تتحسن مع الوقت وإعادة التأهيل.

- اضطرابات نفسية، مثل القلق والاكتئاب، وهما شائعان بعد النوبات القلبية، ما يجعل الدعم النفسي أمرًا ضروريًا.

- تغيير العادات والالتزام بنمط حياة جديد قد يكون صعبًا، خاصة بدون نظام دعم قوي.

 
gnews

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