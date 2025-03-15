5 طرق لخفض مستويات الكورتيزول دون أدوية

الوكيل الإخباري- أصبح التوتر أحد أكبر معوقات الصحة والتغذية السليمة، بدءًا من الأمراض المزمنة ووصولًا إلى مشاكل الصحة النفسية، يُعد التوتر عاملًا مشتركًا، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لمواجهة التوتر دون الحاجة إلى تناول أدوية قوية.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كيفية خفض مستويات التوتر بدون أدوية؟ وذلك وفقًا لموقع "The Health Site".

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التنفس البطيء

يُحفّز التنفس البطيء والعميق مثل التنفس الحجابي استجابة الجسم للاسترخاء، مما يُساعد على تقليل التوتر وإنتاج الكورتيزول.

والإفراط في تناول السكر يرفع مستويات الكورتيزول، إذ ينصح بالتركّيز على تناول الأطعمة الكاملة كالفواكه والخضروات والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية، والأطعمة الغنية بالمغنيسيوم كالخضروات الورقية والمكسرات والبذور والأفوكادو، والحفاظ على رطوبة الجسم.



التواصل مع الأشخاص الإيجابين

تخفف التفاعلات الاجتماعية الإيجابية التوتر وتُخفض مستوى الكورتيزول، وينصح بالمشاركة في أنشطة تُعطي شعور بالتواصل والدعم، ومن النصائح الأخرى الضحك، فهو يُحفز إفراز الإندورفين ويُخفض مستويات الكورتيزول.



التمارين الرياضية

يمكن أن تُخفِّض التمارين الرياضية المعتدلة، كالمشي والسباحة وركوب الدراجات، مستويات الكورتيزول مع مرور الوقت، ومن المهم تجنُّب التمارين الرياضية المُفرطة عالية الشدة، والتي قد تزيد من مستوى الكورتيزول إذا أُفرِط في ممارستها.



رفع الأثقال

رفع الأثقال أو تمارين المقاومة تُخفّض مستويات الكورتيزول عند ممارستها باعتدال.