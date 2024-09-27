7 نصائح لتجنب سرعة ضربات القلب عند الاستيقاظ من النوم

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من سرعة ضربات القلب بعد الاستيقاظ من النوم، قد يمتد لدقائق وحتى ساعات بعد الاستيقاظ، وقد يزيد من الشعور بضيق التنفس وعدم الراحة.



أسباب سرعة ضربات القلب عند الاستيقاظ من النوم

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