الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

إنشاءات الشمال تعفي منتسبيها من رسوم العام الماضي

رفع عقوبة سارقين اثنين كرَّرا جناية السَّرقة إلى 5 سنوات

تأجيل الأقساط المستحقة على المطاعم السياحية المتضررة حتى منتصف العام

التربية : خاطبنا الخدمة المدنية لتعيين 623 معلم لغة عربية

حصاد 2021 للجيش العربي.. تدريب وتطوير وتسليح واتفاقيات رفعت القدرة والجاهزية لمنتسبيه

وزارة التربية : اختفاء ظاهرة القلق من التوجيهي بالأردن

الجيش يضبط أكثر من 15 مليون حبة مخدرة في 2021

الفحوصات الايجابية تعاود الارتفاع في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

كف يد موظف بمركز البحث الزراعي عن العمل

الأحد، 02-01-2022 04:27 م

أبرز أماكن الترفيه العائلية في مدينة الرياض

3546636-2013835533


الوكيل الإخباري - تعدُّ الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وأكبر مدنها، وثالث أكبر عاصمةٍ عربية من حيث عدد السكان. تقع وسط شبه الجزيرة العربية، في هضبة نجد، وقد سبق أن نالت لقب عاصمة الثقافة العربية عام 2000، وعاصمة الإعلام العربي في 2019. وسياحياً، تعدُّ الرياض وجهةً ممتازةً لغناها بالمواقع الترفيهية والتراثية، خاصةً بعد إطلاق موسم الرياض الذي يشتمل على 14 منطقة ترفيهية، تتضمن فعاليات تناسب كافة الأعمار وكل الأذواق.

اضافة اعلان

 

وإذا كنت ترغب في رحلةٍ لا تنسى بالعاصمة، فهذه أهم وأجمل الأماكن التاريخية، والترفيهية، والمتنزهات العائلية فيها، جمعناها لكم في "سيدتي" لتختاروا منها ما يناسبكم.

 

1- برج المملكة من أبرز الأماكن السياحية في الرياض. يُصنَّف بأنه أطول برجٍ فيها على الإطلاق، ويتميز بتصميمه البديع، وموقعه الرائع وسط العاصمة، ويضمُّ عديداً من الأماكن الترفيهية التي يمكنكم الاستمتاع بها جميعاً.


2- برج الفيصلية يتميز بإطلالته الرائعة وتصميمه الفريد، فهو ذو شكلٍ هرمي، مُضافٍ إلى قمته كرة زجاجية ضخمة، ويوجد داخل تلك الكرة مطعمٌ عالمي، ينفرد بتقديم أشهى المأكولات. يقع البرج على طريق الملك فهد، تحديداً في منطقة العليا، ويندرج ضمن قائمة أعلى الأبراج العالمية، وقد نال المرتبة الـ 40 بينها، ويتألف من 30 طابقاً.

 

3- وادي حنيفة من أكثر المواقع السياحية زيارةً في الرياض. يتضمَّن وادي حنيفة عديداً من وسائل الاستجمام والترفيه، خاصةً الجلسات ذات الإطلالات الخلابة، وممرات المشاة الطويلة لممارسة رياضة المشي وركوب الدرَّاجة الهوائية.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44978

إرشادات السفر إلى وجهة سياحية جديدة

43178

زيارة إلى كانكون الوجهة الأكثر شهرة في المكسيك

42957

نصائح لاختيار المطعم المناسب أثناء السفر

44254

أخطاء يجب تجنبها عند السفر إلى فرنسا

43316

نصائح لرحلة آمنة في رأس السنة للحماية من أوميكرون

44159

نصائح ضرورية للسفر لأول مرة إلى أوروبا

أخبار متعلقة
43178

زيارة إلى كانكون الوجهة الأكثر شهرة في المكسيك

44562

أفضل وسائل المواصلات عند السفر

43301

أفضل الوجهات الجذابة لزيارتها في 2022

40866

أشهر الأماكن السياحية في بيرث الأسترالية الجديرة بالزيارة

39751

أرخص الدول السياحية في أوروبا

38865

أجمل الأماكن السياحية في سويسرا