أبرز أماكن الترفيه العائلية في مدينة الرياض

الوكيل الإخباري - تعدُّ الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وأكبر مدنها، وثالث أكبر عاصمةٍ عربية من حيث عدد السكان. تقع وسط شبه الجزيرة العربية، في هضبة نجد، وقد سبق أن نالت لقب عاصمة الثقافة العربية عام 2000، وعاصمة الإعلام العربي في 2019. وسياحياً، تعدُّ الرياض وجهةً ممتازةً لغناها بالمواقع الترفيهية والتراثية، خاصةً بعد إطلاق موسم الرياض الذي يشتمل على 14 منطقة ترفيهية، تتضمن فعاليات تناسب كافة الأعمار وكل الأذواق.

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وإذا كنت ترغب في رحلةٍ لا تنسى بالعاصمة، فهذه أهم وأجمل الأماكن التاريخية، والترفيهية، والمتنزهات العائلية فيها، جمعناها لكم في "سيدتي" لتختاروا منها ما يناسبكم.

1- برج المملكة من أبرز الأماكن السياحية في الرياض. يُصنَّف بأنه أطول برجٍ فيها على الإطلاق، ويتميز بتصميمه البديع، وموقعه الرائع وسط العاصمة، ويضمُّ عديداً من الأماكن الترفيهية التي يمكنكم الاستمتاع بها جميعاً.



2- برج الفيصلية يتميز بإطلالته الرائعة وتصميمه الفريد، فهو ذو شكلٍ هرمي، مُضافٍ إلى قمته كرة زجاجية ضخمة، ويوجد داخل تلك الكرة مطعمٌ عالمي، ينفرد بتقديم أشهى المأكولات. يقع البرج على طريق الملك فهد، تحديداً في منطقة العليا، ويندرج ضمن قائمة أعلى الأبراج العالمية، وقد نال المرتبة الـ 40 بينها، ويتألف من 30 طابقاً.

3- وادي حنيفة من أكثر المواقع السياحية زيارةً في الرياض. يتضمَّن وادي حنيفة عديداً من وسائل الاستجمام والترفيه، خاصةً الجلسات ذات الإطلالات الخلابة، وممرات المشاة الطويلة لممارسة رياضة المشي وركوب الدرَّاجة الهوائية.

سيدتي