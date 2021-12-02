الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن وزارة الصحة بشأن تلقي مطاعيم كورونا

المفرق : بحث سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا

الحكومة تنوي تطبيق تقنية جديدة لتوزين الشاحنات

العدل: الدفع عبر "فواتيركم" ليس إلزاميا في المحاكم

وزارة العمل تعلن عن توفر 300 فرصة عمل

الرواشدة يدعو لتوظيف التكنولوجيا لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أبو الراغب: الصمت قد يساهم بنشر الإشاعة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو السمن والغزاوي

وزارة التربية تعمم على المدارس بشـأن الامتحانات

فرصة لتساقط الثلوج في الاردن نهاية الشهر الحالي

الخميس، 02-12-2021 04:21 م

أبرز المدن الجديرة بالزيارة عند السياحة في هولندا

3685881-2126725982


الوكيل الإخباري - من طواحين الهواء العالية وحقول الزهور التي لا نهاية لها إلى الهندسة المعمارية ذات المناظر الخلابة وقنوات المياه الجميلة، تجذب هولندا السائحين من كافة الأذواق. بعيداً عن الأماكن الهولندية المشهورة لا سيما العاصمة أمستردام.

اضافة اعلان

 

أبرز المدن الجديرة بالزيارة عند السياحة في هولندا:

 

جرونينجن

تقع مدينة جرونينجن في أقصى شمال منطقة Hondsrug. تحدها من الغرب فريزلاند ومن الشرق ألمانيا ومن الجنوب مقاطعة درينثي. يقع بحر وادن على الجانب الشمالي من جرونينجن.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الهروب من الفوضى إلى الهدوء، فإن جرونينجن هي الوجهة المثالية. بصرف النظر عن الخلفية الخلابة للجبال الشاهقة وحدائق الشاي المتلألئة، فهي تحتوي على شلالات جذابة.

 

هارلم

هارلم هي عاصمة شمال هولندا وتقع على الحافة الشمالية من راندستاد. يحدها من الغرب فريدريك دوجلاس بوليفارد ومتنزه مورنينجسايد وشارع سانت نيكولاس. 

تتمتع هارلم بجو جميل ورومانسي وتزخر بالمناظر المائية والأناقة المعمارية والقوارب والمأكولات اللذيذة. 

 

أوتريخت

أوترخت هي بلدية هولندية تقع على الجانب الشرقي من منطقة راندستاد. تقع في وسط البلاد، على الحدود مع جيلديرلاند في الجنوب الشرقي، وإيمير في الشمال الشرقي، وجنوب هولندا في الغرب، وشمال هولندا في الشمال.
تعد أوتريخت بتجربة إدراكية فريدة من نوعها مع منازلها الهولندية الشهيرة، والانجرافات الرملية، والأراضي العشبية، والغابات الخضراء ال

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
34157

أشهر الأماكن السياحية الجاذبة للسياح في ألبانيا

Taj_Mahal-11

السياحة في الهند: أغرا وجهة سياحية مناسبة لجميع المسافرين

33173

زوروا أشهر الأماكن السياحية في بازل السويسرية

32722

أفضل طرق الترفيه عن الأطفال أثناء السفر

7689306-1917201212

أفضل النصائح لرحلات سياحية ناجحة عند السفر بمفردك

31689

تطبيقات بديلة لخريطة جوجل اثناء السفر

أخبار متعلقة
Taj_Mahal-11

السياحة في الهند: أغرا وجهة سياحية مناسبة لجميع المسافرين

32013

رحلة سياحية إلى سالزبوغ النمسوية المكلّلة بالثلوج

الاماكن-السياحية-في-برلين

السياحة في برلين ترضي جميع أذواق المسافرين

30252

قبرص وجهة هواة الثقافة والآثار

أفضل-5-مناطق-سياحية-في-المكسيك-لقضاء-عطلة-على-الشاطئ

أفضل 7 أماكن للزيارة بالمكسيك

28694

اختبروا متعة الاستجمام في جزر الكناري طوال العام