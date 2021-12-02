الوكيل الإخباري - من طواحين الهواء العالية وحقول الزهور التي لا نهاية لها إلى الهندسة المعمارية ذات المناظر الخلابة وقنوات المياه الجميلة، تجذب هولندا السائحين من كافة الأذواق. بعيداً عن الأماكن الهولندية المشهورة لا سيما العاصمة أمستردام.

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أبرز المدن الجديرة بالزيارة عند السياحة في هولندا:

جرونينجن





تقع مدينة جرونينجن في أقصى شمال منطقة Hondsrug. تحدها من الغرب فريزلاند ومن الشرق ألمانيا ومن الجنوب مقاطعة درينثي. يقع بحر وادن على الجانب الشمالي من جرونينجن.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الهروب من الفوضى إلى الهدوء، فإن جرونينجن هي الوجهة المثالية. بصرف النظر عن الخلفية الخلابة للجبال الشاهقة وحدائق الشاي المتلألئة، فهي تحتوي على شلالات جذابة.

هارلم

هارلم هي عاصمة شمال هولندا وتقع على الحافة الشمالية من راندستاد. يحدها من الغرب فريدريك دوجلاس بوليفارد ومتنزه مورنينجسايد وشارع سانت نيكولاس.



تتمتع هارلم بجو جميل ورومانسي وتزخر بالمناظر المائية والأناقة المعمارية والقوارب والمأكولات اللذيذة.

أوتريخت



أوترخت هي بلدية هولندية تقع على الجانب الشرقي من منطقة راندستاد. تقع في وسط البلاد، على الحدود مع جيلديرلاند في الجنوب الشرقي، وإيمير في الشمال الشرقي، وجنوب هولندا في الغرب، وشمال هولندا في الشمال.

تعد أوتريخت بتجربة إدراكية فريدة من نوعها مع منازلها الهولندية الشهيرة، والانجرافات الرملية، والأراضي العشبية، والغابات الخضراء ال

المصدر - سيدتي