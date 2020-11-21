أسباب تجعلك متفائلا بمستقبل السفر

الوكيل الاخباري- في هذه الأيام، تبدو كل محادثة تقريباً حول السفر الترفيهي وكأنها تمرين في وجع القلب. مع إغلاق الوباء العالمي الحدود وإلغاء الرحلات وإغلاق الفنادق، يواجه كل جزء من قطاع السفر تحديات وجودية.

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ومع ذلك، في حين أن المستقبل قد يبدو كئيبًا بالنسبة للقطاع ولجميع الأفراد الذين تعتمد سبل عيشهم عليها، فلا يزال هناك سبب ليس للأمل فحسب، بل سببًا للتفاؤل أيضًا.



الحقيقة هي أن السفر الترفيهي سيعود وسيصبح أكثر قوة من أي وقت مضى. في الواقع، فإن العصر الذهبي للسياحة قادم في وقت أقرب مما ندرك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل كل من المسافرين والقادة في قطاع السفر متفائلين...



في مكان ما/ في أي مكان عقلية "السفر البطيء":



بعد ثمانية أشهر من توقف السفر الناجم عن الوباء، بدأ الناس يشعرون بالرغبة للذهاب إلى مكان ما.. إلى أي مكان، بينما يستفيد بعض الأفراد من الرحلات البرية والسفر الترفيهي في بلدانهم، فإن متطلبات الحجر الصحي والحدود المغلقة تجعل السفر الدولي نادرًا. ولكن عاجلاً وليس آجلاً، مع تعامل الدول بشكل أفضل مع مخاطر الوباء، حيث أصبح المستهلكون أكثر إرتياحاً لمتطلبات سلامة السفر، ومع توفر اللقاحات، سيتحول تدفق المسافرين إلى زيادة.



وستساعد عقلية مكان ما/ أي مكان أولاً، السياحة الإقليمية على إكتساب قوة جذب، ولكن في نهاية المطاف ستفتح أبواب السفر الدولي وسيجد المشغلون وأصحاب الفنادق وخبراء الوجهات الذين لديهم أكثر الفرص إبداعًا وفعالية من حيث التكلفة والجاذبية أنفسهم غارقين في الفرص، خاصة للمسافرين الذين يبدون صعوبة في السفر وتجربة أشكال جديدة من السفر "البطيء" و"أماكن العمل" قصيرة المدى.



يقول مايكل هولتز، مؤسس "SmartFlyer"، "فكرة السفر كنشاط حيث يمكنك تحديد مربعات الاختيار أثناء الانتقال من بلد إلى آخر بأسرع وقت ممكن من أجل اللقطة التالية التي يمكن التقاطها على "instagram" قد انتهت، وهذا ليس بالأمر السيئ"، شركة سفر كاملة الخدمات تقدم خدماتها للمسافرين بغرض الترفيه الراقي والشركات في جميع أنحاء العالم.

"مع إغلاق العديد من المكاتب في المستقبل القريب وأصبح التعليم عن بُعد هو القاعدة، يدرك المسافرون أنه من خلال تعديل طفيف في المنظور والتفكير الإبداعي، يمكنهم إدارة حياتهم اليومية في مكان جديد."



يضيف هولتز: "تتيح فكرة" السفر البطيء "للمسافرين الإنغماس في وجهة طالما أرادوا تجربتها".



إعادة الإتصال العظيم:



بالنسبة للعديد من المسافرين، فإن الوباء لا يضر فقط بإجمالي نقاط الولاء الخاصة بهم؛ إنه يجرح إحساسهم بالارتباط بالعالم خارج منازلهم. بالنسبة للعديد من الأفراد الذين يستخدمون السفر ليس فقط كفرصة للاستكشاف والمغامرة، ولكن كوسيلة لقضاء الوقت مع الأصدقاء، فإن الوباء صعب عليهم بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للعديد من الأفراد، فإن الحاجة إلى البقاء بالقرب من المنزل تعوق أيضًا قدرتهم على نسج شبكات اجتماعية جديدة، وتكوين صداقات جديدة.

نتيجة لذلك، سيكون هناك طلب مكثف على تجارب السفر التي تنسج التجارب مع المجتمع، باستخدام السفر ليس فقط كفرصة للذهاب، ولكن كفرصة للنمو أيضًا.

ستحتاج المنتجعات ومقدمو خدمات السفر الذين ركزوا سابقًا على إنشاء الأنشطة إلى الاستعداد لمساعدة ضيوفهم في إنشاء مجتمع بطرق جديدة ومع أشخاص جدد.



يقول آدم روس، أحد مؤسسي "Civana"، وهو منتجع صحي جديد يقع في صحراء سونوران خارج سكوتسديل بولاية أريزونا: "لطالما كان السفر يدور حول ربط الناس بأماكن وتجارب جديدة". "ولكن الآن أكثر من أي وقت مضى، يبحث المسافرون عن أماكن لا تساعدهم فقط على إنعاش أجسادهم وعقولهم، ولكن أيضًا تغذي علاقاتهم الشخصية وشعورهم بأنهم جزء من مجتمع أكبر وأكثر ارتباطًا."



قبائل السفر:



على الرغم من حقيقة أن العديد من الأشخاص يقضون وقتا أطول بكثير مع العائلات والأصدقاء المقربين، فإن هذا لا يعني أنهم سيرغبون في السفر بمفردهم.

في الواقع، بينما تبدأ العائلات و "فرق quaren" في إيجاد طرق للخروج بأمان من فقاعاتهم، سيبحثون عن طرق لمشاركة تجارب جديدة ومثيرة معًا.

حتى أولئك المسافرين الذين أقسموا لفترة طويلة "السفر الجماعي" سيجدون أن القيام برحلات مع "مجموعتهم" هي طريقة أكثر أمانًا وذات مغزى للذهاب.

سترغب المجموعات أيضًا في أن تكون جزءًا من "Great Reconnecting"، لذلك سيحتاج محترفو السفر والممتلكات إلى التفكير في طرق لتلبية احتياجات قبائل السفر بطرق جديدة ومبتكرة.



يقول هيسلي سميث، نائب رئيس التسويق: "إذا كانت استفساراتنا الجديدة تشير إلى أي مؤشر، فقد أمضت العائلات الأشهر العديدة الماضية في الحلم بالوجهات التي لم يتمكنوا من زيارتها والتجارب التي لم يتمكنوا من الاستمتاع بها"

والتطوير لشركة "Brownell Travel"، إحدى شركات السفر الترفيهي الرائدة والأطول تشغيلًا في البلاد. تأسست شركة "Brownell" في عام 1887، وهي ليست غريبة عن الاضطراب والابتكار، حيث كانت تعمل بشكل مستمر خلال فترة الكساد الكبير، والإنفلونزا الإسبانية، والحرب العالمية، وعواقب 11أيلول.



واضاف: "يرغب المسافرون في تعويض الوقت الضائع والإجازات الملغاة من خلال رحلات أطول وأكثر غامرة مع أجيال متعددة. نتيجة لهذا الوباء ، شهدنا أيضًا ارتفاعًا في "رحلات الهواية"، من الأشخاص الذين غوصوا بعمق في مهارات واهتمامات جديدة أثناء الحجر الصحي. المسافر الذي بدأ في أخذ دروس الغيتار في "Zoom" يريد زيارة أميركا الجنوبية للتعلم من عازف الغيتار في الفلامنكو. وتريد العائلة التي أكملت 5000 قطعة أحجية من حدائق مونيه زيارة جيفرني".



تاريخ الآن:



بالنسبة للعديد من الأشخاص، يبدو عام 2020 وكأنه أكثر من عام فقط. يبدو وكأنه عقد. إنه أيضًا وقت يضع الماضي والحاضر والمستقبل في منظور جديد للعديد من الأفراد، وهذا يثير اهتمامًا متجددًا بالتاريخ. يعزز الوباء إحساسًا أكبر بالإلحاح لرؤية وفهم العالم كما هو يتشكل الآن، سواء من حيث التطور الثقافي أو التطور السياسي والاجتماعي أيضًا. ما يعنيه هذا هو أن فرصة الخبرات التعليمية ستكون هائلة حيث يتطلع المسافرون إلى تشكيل رحلات سفرهم حول موضوعات الهدف والمعرفة والتساؤل. سيكون مقدمو الخدمات المتمرسون الذين يفهمون كيفية تشكيل مثل هذه الرحلات من خلال مشاركة المحتوى وخدمة الكونسيرج في طليعة طفرة السفر التالية.



لا شك أن هناك شهورًا صعبة أمام صناعة السفر، ولكن هناك ضوء ساطع في نهاية النفق. يقول جوناثان إبستين، الرئيس التنفيذي لشركة "Celebrated Experiences"، أحد المتخصصين الرائدين في مجال الوجهات في العالم للمملكة المتحدة وأيرلندا وإيطالياس، "الآن ليس مجرد وقت لتصفح صور السفر القديمة وتذكر رحلات الماضي".



يقول إبستين: "الآن هو وقت رائع للمستهلكين ومحترفي السفر للبدء في تخيل الجيل التالي من الوجهات والتجارب". "ليس من السابق لأوانه على الإطلاق أن يبدأ الناس عملية التخطيط للعيش معًا في مكان آخر غير المنزل. يكرس محترفو السفر من النخبة هذا الوقت لضمان أن التجارب الجديدة تلبي متطلبات المستهلكين الجديدة".



وأضاف: "هذه هي قوة السفر - فهي تربطنا وتقربنا جميعًا من بعض، وهذا هو ما نحتاجه حقًا الآن، أكثر من أي وقت مضى".



وتابع: "لذا، نعم، هذه أوقات عصيبة، ولكن هناك أسبابًا تجعل صناعة السفر متفائلة رغم ذلك. لأن العصر الذهبي القادم للسفر قد حان وحان الوقت لبدء الاستعداد".



المصدر: الاقتصاد



