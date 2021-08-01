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الأحد، 01-08-2021 04:38 م

أفضل الأماكن السياحية في ادنبره

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الوكيل الإخباري - تعد ادنبرة واحدة من أجمل المدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهي مركز للثقافة والفنون، وتشتهر بشكل خاص بمهرجاناتها.

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أفضل الأماكن السياحية في ادنبره :

 

المتحف الوطني الاسكتلندي
يتألف متحف ادنبرة الذي لا يمكن تفويته من مبنيين متناقضين ولكن مكملين: قصر فيكتوري مصنوع من الحديد المطاوع والزجاج والآخر قلعة حديثة من الحجر الرملي مع برج دائري مذهل، ستساعدك هذه الجولة الممتدة من جولة تاريخ ادنبرة التاريخية والمتحف الوطني في تركيز استكشافاتك.

 

قلعة ادنبره

تقع أبراج قلعة ادنبرة فوق المدينة، على صخرة تشكلت نتيجة تآكل جليدي لآلاف السنين، تعد هذه الجولة المصحوبة بمرشدين طريقة رائعة لاستكشاف أفضل ما في هذا المجمع من المباني وتاريخ الملوك والحضارات والمعارك. 

تشمل عوامل الجذب العسكرية الأخرى مدفع Mons Meg 1457 ومتحف الحرب ، بينما يمكن للأطفال البحث عن مقبرة كلاب الجنود، كما يوفر إطلالات بانورامية على المدينة الجميلة التي تمتد حتى البحر.

 

قصر هوليرود هاوس
يقع قصر هوليرود هاوس الفخم في حراسة الطرف السفلي من رويال مايل بالقرب من مبنى البرلمان الاسكتلندي ومقعد آرثر، كان هذا السكن الملكي موطناً لملوك وملكات اسكتلندا منذ القرن السادس عشر، ولا يزال المقر الرسمي للملكة، تأخذ جولات الخبراء في القصر شقق الولاية وغرف ماري وغرف ملكة اسكتلندا التاريخية والآثار المثيرة للذكريات للصرح المجاور.

 

الحديقة النباتية الملكية
تُعد هذه الحدائق واحدة من أكثر الطرق الملونة لقضاء فترة ما بعد الظهيرة في إدنبرة، اكتشف ما يقرب من 13500 نوع ، بما في ذلك بركة الزنبق العملاقة ، والحديقة الصحية الاسكتلندية والبيوت الزجاجية الفيكتورية المليئة بالنباتات الغريبة من جميع أنحاء العالم، يشتهر المقهى الخاص به بالكعكات الممتازة، والتي يمكنك تناولها والاستمتاع بها على العشب البارد في يوم صيفي حار، في الشتاء، تتحول الحديقة النباتية الملكية إلى أرض عجائب بيضاء.


المصدر - سيدتي




 


 




 

 


 

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