الوكيل الإخباري - من الصعب حصر مناطق الجذب السياحية في أيسلندا، لكونها متنوعة وترضي جميع أذواق المسافرين خصوصاً عشاق المغامرة.

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أفضل 5 أماكن سياحية في ايسلندا جديرة بالاستكشاف :

البحيرة الزرقاء







البحيرة الزرقاء هي بركة كبيرة للطاقة الحرارية الأرضية، تقع في شبه جزيرة ريكيانيس في الجزء الجنوبي الغربي من أيسلندا المسبح ليس مصدراً طبيعياً للمياه الجوفية الحرارية، بل يتم توفيره عن طريق المياه الزائدة من محطة طاقة قريبة تسمى Svartsengi ،المياه غنية بالمعادن، وخاصة الكبريت والسيليكا، والتي يفترض أنها مفيدة لبشرتك وهذا ما يفسر شعبية البحيرة في سنواتها الأولى.

الدائرة الذهبية





الدائرة الذهبية هي طريق بين ثلاث مناطق جذب رئيسية: Geysir وشلال غولفوس وحديقة ثينغفيلير الوطنية يستغرق الأمر يوماً أو أقل للقيام بالجولة بأكملها في الموقع يبلغ طول المسار حوالي 300 كيلومتر، بحساب المسافة بالسيارة من ريكيافيك.

حديقة فاتناجوكول الوطنية





فاتناجوكول هو اسم أكبر نهر جليدي في آيسلندا. تعد حديقة فاتناجوكول الوطنية أيضًا أكبر حديقة وطنية في أيسلندا، وتغطي النهر الجليدي نفسه والمناطق المحيطة به ، لمحبي الطبيعة، تعد حديقة فاتناجوكول الوطنية الخيار المثالي لهم. يمكن التنزه في المنطقة واستكشاف عجائب طبيعية رائعة أو القيادة ببساطة من مكان جذب إلى آخر.

المصدر - سيدتي

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