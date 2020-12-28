الوكيل الإخباري _ تقع محافظة القطيف في المنطقة الشرقية في السعودية حيث تمتدّ من صفوى شمالًا حتى الظهران جنوبًا، وتضم العديد من البلدات والقرى. وهي شاهدة على حضارات أثرتها، فقد مر الكنعانيون بها، والفينيقيون والحرهائيون وبنو عبد القيل، فعاشت عصر الدولة الإسلامية، ثم دخلها البرتغاليون فالعثمانيون، ما انعكس غنى في المعالم السياحية فيها.



أماكن سياحيه في القطيف



قلعة تاروت التراثية

قلعة قديمة يُقال إنها بنيت على أنقاض هيكل للفينيقيين. تتوسّط القلعة مدينة تاروت شرقي القطيف، وتبلغ مساحتها 8 كيلومترات مربعة، وتعدّ مكانًا تراثيًّا جميلًا كثير الزيارات من السائحين. بالطبع، كان الغرض من بناؤها هو دفاعي من المهاجمين البرتغاليين. وتشير الأدلة الأثرية إلى وجود مستوطنات في موقع الحصن والمباني المحيطة منذ حوالي 5000 سنة. وهناك 4 أبراج ضخمة على شكل حصن به جسور وممرّات سريّة.





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كورنيش القطيف

كورنيش القطيف واجهة دفعت بجهات عدة أن تقوم بتوسعات فيها أخيرًا، يقصدها أهل المنطقة الشرقية للترفيه. تمتد على 6 كيلومترات على ساحل الخليج العربي، وهي تضمّ مساحات خضراء على امتدادها، مع ممرات للمشي وأماكن لممارسة الرياضة وركوب الخيل، وعناصر ترفيهية أخرى، من دون الإغفال عن الأماكن الأثرية التي يمكن زيارتها بالقرب من الكورنيش.



سوق الخميس

هي سوق شعبية تاريخية تمتاز ببساطتها، وتقع في شارع الملك فيصل، وتحديدًا إلى الشرق من قرية التوبي. صباح كلّ خميس يتوافد سكان المدن والقرى المجاورة للتبضع من المنتجات الشعبية والمحلية المعروضة، مثل: المراوح اليدوية والسلال والحصائر الكبيرة المستديرة وأيضا منتجات سعف النخيل والسمن البلدي والطيور.

المصدر : سيدتي



