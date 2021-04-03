أمريكا: الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم استئناف السفر

الوكيل الإخباري - أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، تحديثًا متوقعًا للغاية لإرشادات السفر للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، مما أدى إلى إلغاء بعض توصيات الاختبارات والحجر الصحي.

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وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الملقحين بشكل كامل يمكنهم السفر، مع مخاطر منخفضة لأنفسهم.



وأضافت مراكز السيطرة الأمريكية أنه طالما تم اتخاذ الاحتياطات من فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الأقنعة، يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل السفر داخل الولايات المتحدة دون الخضوع لاختبار كوفيد-19 من قبل أو الحجر الصحي بعد ذلك.



بالنسبة للسفر الدولي، لا يحتاج الأشخاص الملقحين بالكامل إلى اختبار كوفيد -19 قبل السفر - إلا إذا كانت الوجهة مطلوبة - ولا يحتاجون إلى الحجر الصحي الذاتي بعد العودة إلى الولايات المتحدة. ولاحظ مركز السيطرة على الأمراض أنه لا يزال يتعين عليهم الحصول على اختبار سلبي لكورونا قبل الصعود على متن رحلة إلى الولايات المتحدة، واختبار متابعة بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من عودتهم.

ويعتبر مركز السيطرة على الأمراض أن شخصًا ما قد تم تطعيمه بالكامل بعد أسبوعين من تلقي آخر جرعة مطلوبة لقاح كوفيد -19.



ولا تنطبق الإرشادات المحدثة على الأشخاص غير المُطعمين. وينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أي شخص لم يتم تطعيمه بالكامل بالاستمرار في تجنب السفر.



ويجب أن يخضع الأشخاص غير المحصنين الذين يتعين عليهم السفر للاختبار قبل السفر بيوم إلى ثلاثة أيام ومرة أخرى بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من السفر. يجب عليهم الحجر الصحي في المنزل لمدة سبعة أيام بعد السفر، أو 10 أيام ، إذا لم يتم اختبارهم بعد السفر.



وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان: "مع تلقي الملايين من الأمريكيين للتطعيم يوميًا، من المهم إطلاع الجمهور على أحدث العلوم حول ما يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل القيام به بأمان، بما في ذلك الآن إرشادات حول السفر الآمن. نحن نواصل تشجيع كل أمريكي على التطعيم بمجرد أن يحين دوره، حتى نتمكن من البدء بأمان في العودة إلى حياتنا اليومية. يمكن أن تساعدنا اللقاحات في العودة إلى الأشياء التي نحبها في الحياة، لذلك نشجع كل أمريكي على الحصول على التطعيم بمجرد أن تتاح لهم الفرصة".



ويقول الخبراء إنه يبدو أن الولايات المتحدة تدخل في موجة جديدة من الارتفاع هذا الربيع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المزيد من السفر. وبلغ متوسط الحالات اليومية في الولايات المتحدة 63974 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، بزيادة 11٪ عن الأسبوع الماضي.

سي ان ان