الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 11:03 ص

إشغالات الفنادق في دبي.. زخم بدعم إكسبو ومحفزات السياحة

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الوكيل الاخباري- أكد هيثم عمر مدير عام "الجداف روتانا دبي" أن دبي شهدت تعافياً سريعاً لقطاع الضيافة بعد بداية صعبة لعامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى دعم معرض إكسبو 2020 دبي لارتفاع أرقام الزوار حالياً، حيث زار المعرض عدد كبير من جميع أنحاء العالم.

وأشار عمر إلى أن الفنادق في الإمارات شهدت إقبالاً وارتفاعاً هائلاً من حيث أرقام الإشغال بسبب الدعم الهائل الذي قدمته الحكومة للسياسات الجديدة المتعلقة بالسياحة، وإعفاء السياح من ضريبة القيمة المضافة، وفتح وجهات سياحية جديدة.

وأوضح أن البنية التحتية في دولة الإمارات واحدة من بين الأفضل على مستوى العالم، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهدت الدولة زيادة متسارعة في حجم المرافق الصناعية والسكنية والتجارية الجديدة وعالية المستوى، ويجري العمل على تطوير مطار جديد ونظام مواصلات عامة، يوفر مستويات أعلى من الراحة، بحسب "البيان" الإماراتية.

وأكد عمر أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي وسيط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وعلى مقربة من قارات العالم الأخرى، فضلاً عن احتضان دبي واحداً من أكبر مطارات العالم، يشكل محطة رئيسية لنقل البضائع بين جميع أنحاء العالم، كما تمتلك الإمارة ميناءً بحرياً وسياحياً رائداً يلعب دوراً حيوياً في دعم السياحة البحرية وازدهار حركة التجارة الدولية والاستيراد والتصدير والسياحة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

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