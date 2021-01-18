الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 04:50 م

إمارة دبي وجهة سياحية للهاربين من تدابير الإغلاق جراء فيروس كورونا حول العالم

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الوكيل الإخباري _على الرغم من خطر فيروس كورونا المستجد، الا انه لا يوجد في دبي إغلاق أو حجر صحي، وتعد إمارة دبي من الوجهات السياحية الصاخبة بالزوار حيث تزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد.

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ويتوجب على السياح إحضار نتيجة سلبية لفحص الكشف عن الفيروس أجري قبل أربعة أيام على الأكثر من الرحلة، أو إجراء الفحص في دبي حال قدومهم من جهات معينة، ويتوجب عليهم حينها عزل أنفسهم حتى يحصلوا على النتيجة التي تكون جاهزة في العادة خلال أربع وعشرين ساعة.


وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.


ويرتدي الموظفون ملابس واقية بينما تم استبدال قوائم الطعام التقليدية بقوائم عبر الهاتف باستخدام رمز.


وفي شوارع الحي التاريخي الذي يذكر بنمط الحياة التقليدية في دبي، تتوفر معقمات بالإضافة إلى لاصقات تذكر بالإبقاء على مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.



ويقول مدير حي الفهيدي التاريخي، ناصر جمعة بن سليمان: "عدد الزوار أصبح عشرين زائرا لكل مرشد سياحي، في السابق كان هناك نحو 100 سائح في كل مجموعة والآن قمنا بوضع مقاييس ومعايير معينة لتحديد عدد الزوار في الموقع".


ويشير إلى أنه يتوجب على: "كل مرشد سياحي أن يقوم بالتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني مع عدد الزوار وغيره" قبل الدخول مع مجموعته السياحية إلى الحي.
وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 253 ألف إصابة بالفيروس، بينها 745 حالة وفاة.


ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونا في عام 2020.


وقد أعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة السياحة في تموز/يوليو الماضي.


المصدر : الوطن 



 




 

 


 

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