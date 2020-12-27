اكتشاف مطعم أثري في إيطاليا يعود تاريخه إلى نحو 2000 عام - فيديو

الوكيل الاخباري - اكتشف علماء الآثار في بومبي الإيطالية، المدينة التي دفنت في ثوران بركاني عام 79 بعد الميلاد، اكتشافا غير عادي، السبت، متجرا للأطعمة والمشروبات الساخنة مرسومة على جدران هذه الآثار، ويبدو أن المتجر كان يقدم الطعام قديما للمارة الرومان.

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وقد تم اكتشاف المتجر، المعروف باسم تيرموبوليم (Termopolium)، وهي كلمة لاتينية تعني "عداد المشروبات الساخنة". وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".



وقال مدير حديقة بومبي الأثرية،ماسيمو أوسانا، إن "هذا اكتشاف غير عادي. إنها المرة الأولى التي نحفر فيها في محطة كاملة".



وعثر على آثار لما يقرب من 2000 عام من الطعام في بعض الجرار العميقة المصنوعة من الطين التي كانت تحتوي على طعام ساخن يقوم صاحب المتجر بإنزاله في منضدة ذات ثقوب دائرية.



كما زينت واجهة المنضدة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها يصور حيوانات كانت جزءا من مكونات الطعام المباع، مثل دجاج وبطتين.



وعثر علماء الآثار أيضا، على وعاء شراب برونزي مزخرف يعرف باسم "باتيرا"، وأواني خزفية تستخدم لطهي اليخنات والحساء.



من جهتها، قالت عالمة الأنثروبولوجيا فاليريا أموريتي إن "تحليلاتنا الأولية تظهر أن الأرقام المرسومة على واجهة المنضدة، تمثل جزئيا على الأقل، الطعام والشراب الذي تم بيعه هناك".



وتابعت: إنه "تم العثور على آثار لحم الأسماك ولحم البقر في الحاويات، وهو اكتشاف وصفته بأنه "شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق".







المصدر : سبوتنك



