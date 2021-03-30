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الثلاثاء، 30-03-2021 03:40 م

تركيا : قوانين جديدة في مجال السياحة بحلول 2023

السياحة في تركيا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقترح نواب الحزب التركي الحاكم العدالة والتنمية على المجلس يوم أمس الإثنين أهدافا لسنة 2023 بشأن تنشيط السياحة بتركيا وقاموا بتقديم اقتراحات لإجراء بعض التغييرات على بعض القوانين المتعلقة بالسياحة الداخلية والخارجية.

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و حسب ترجمة موقع تركيا الآن ، أشار إلى أن القوانين تتضمن إجراءات تعطي الأولوية في تحقيق أهداف السياحة لعام 2023 ووضع معايير جديدة تتعلق بتحديد مناطق التطوير والحماية السياحية والثقافية ومراكز السياحة بالبلاد لتتمكن من حماية مجال السياحة .


بالإضافة إلى ذلك وضع قانون لإلزام أصحاب أماكن إقامة المشاريع الشاطئية بأخذ رخص للعمل من وزارة الثقافة و السياحة وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع حلول سنة 2023.

 

تركيا الآن



 




 

 


 

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