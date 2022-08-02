تعرف على أجمل شلالات المياه في العالم

الوكيل الإخباري - تنعم بعض البلدان، مثل: أيسلندا، والولايات المتحدة الأميركية، بالعديد من الشلالات الرائعة. فعلى سبيل المثال، يوجد في ولاية أوريغون الأميركية أكثر من 238 شلالًا. ويُعتقد أن هناك ما يصل إلى 10000 شلال في أيسلندا، ويرجع ذلك أساسًا إلى كمية الثلوج والأمطار المتساقطة على الأنهار الجليدية.

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شلالات هافاسو

تقع هذه الشلالات في منطقة غراند كانيون بولاية أريزونا، وهي من أكثر الشلالات الأميركية إثارة للإعجاب، فهي محاطة بتكوينات صخرية من الحجر الجيري، حيث تتدفق المياه من الحجر الجيري، ما يعطيها لوناً أخضر مائلاً للزرقة. وتسقط المياه في هذا الشلال من ارتفاع أكثر من 37 متراً.

شلالات كايتور

تقع شلالات كايتور في غابات الأمازون الممطرة في غيانا، وهي أكبر شلال منفرد في العالم من حيث حجم المياه، فمتوسط معدل التدفق 663 متراً مكعباً في الثانية. ويبلغ ارتفاع هذا الشلال الضخم 741 قدمًا، أي حوالي أربعة أضعاف ارتفاع شلالات نياغرا.

شلالات بليتفيتش

يمكن العثور على أكبر شبكة شلالات في العالم، مع 90 شلالًا، و16 بحيرة متتالية في كرواتيا، حيث تعد شلالات بليتفيتش أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وتشتهر بليتفيتش بلون الماء، حيث إن الظل الأزرق الفيروزي النابض بالحياة ناتج عن تدفق المياه على الصخور الجيرية والطحالب، ما يؤدي إلى ترسب بلورات كربونات الكالسيوم، ويبلغ ارتفاع الشلال العظيم 78 مترًا، ويتدفق إلى نهر كورانا.

شلالات الراين

أقوى شلالات أوروبا، وتقع على نهر الراين العالي في سويسرا، ويبلغ عرض هذه الشلالات الخلابة 150 مترًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة من زيوريخ، التي تبعد 35 كيلومترًا، ويمكنك التنزه سيرًا على الأقدام إلى الشلالات، أو القيام بجولة بالقارب على نهر الراين. وبعد الغسق، هناك عرض ضوئي مبهر يضيء الشلالات، ويعتبر شهرا مايو ويونيو شهرين رائعين للزيارة، حيث إن تدفق المياه مرتفع في هذا الوقت من العام.

شلالات ساذرلاند

ستجد شلالات ساذرلاند في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا بحديقة فيوردلاند الوطنية، وهي أحد أطول الشلالات في نيوزيلندا، بارتفاع 580 مترًا.

شلالات يوسمايت

من المعالم الشهيرة في متنزه يوسمايت الوطني، في سييرا نيفادا في كاليفورنيا، هذه الشلالات، وهي الأعلى في أميركا الشمالية، وتعد نقطة جذب رئيسية في الحديقة، خصوصاً في أواخر الربيع، عندما يكون تدفق المياه في ذروته، كما تعد سادس أعلى شلال في العالم.

زهرة الخليج

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