دليل فعاليات صيف السعودية لعشاق المغامرات والترفيه

الوكيل الإخباري - تستمر الفعاليات النوعية الكبرى التي أطلقتها السياحة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات في إمتاع زوارها بأفضل وأجمل البرامج تحت عنوان صيفك على جوك .

وسيتم خلال هذه الفعاليات تقديم أكثر من 300 عرضٍ ونشاطٍ شيق ومتنوع حتى نهاية سبتمبر المقبل.

أهم الفعاليات المقامة في عددٍ من الوجهات السعودية حتى تختاروا الأنسب منها لزيارتها.

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الباحة - أرض السعادة

يحتضن متنزه الأمير حسام في الباحة فعالية أرض السعادة، التي تشتمل على خياراتٍ متنوعة، تناسب جميع أفراد العائلة، منها الأنشطة الترفيهية، والاستمتاع بأنغام الفرق الموسيقية، وتجربة المناحل والعسل، وتناول ألذ المأكولات والمشروبات.