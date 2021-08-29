دليل فعاليات صيف السعودية لعشاق المغامرات والترفيه

الوكيل الإخباري - تستمر الفعاليات النوعية الكبرى التي أطلقتها السياحة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات في إمتاع زوارها بأفضل وأجمل البرامج تحت عنوان صيفك على جوك .
وسيتم خلال هذه الفعاليات تقديم أكثر من 300 عرضٍ ونشاطٍ شيق ومتنوع حتى نهاية سبتمبر المقبل.
أهم الفعاليات المقامة في عددٍ من الوجهات السعودية حتى تختاروا الأنسب منها لزيارتها.
الباحة - أرض السعادة
يحتضن متنزه الأمير حسام في الباحة فعالية أرض السعادة، التي تشتمل على خياراتٍ متنوعة، تناسب جميع أفراد العائلة، منها الأنشطة الترفيهية، والاستمتاع بأنغام الفرق الموسيقية، وتجربة المناحل والعسل، وتناول ألذ المأكولات والمشروبات.
عسير - أرض البنفسج اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
في تجربةٍ مختلفة وسط أمطار الخير، يمكنكم أن تعيشوا أجمل التجارب التفاعلية الفريدة من نوعها ضمن فعالية أرض البنفسج باستكشاف ثقافة منطقة عسير، والتعرُّف على عادات وفنون أهلها الجميلة، والاستمتاع بجو جبالها الرائع.
بلجرشي – الحديقة المضيئة
في متنزه السكران وسط طبيعةٍ خلَّابة، وأجواءٍ ساحرة، تقام في محافظة بلجرشي فعالية الحديقة المضيئة، التي تضم عدداً من العروض والأنشطة الممتعة، مثل السينما الخارجية، وبيت الرعب، إلى جانب مناطق الجلوس، وعربات الطعام.
بحر ينبع
وسط أجوائها المعتدلة، وبحرها بشعابه المرجانية الرائعة، يمكنكم أن تحظوا بأجمل تجربة غوصٍ في ينبع، إذ تعدُّ شواطئ المدينة من أجمل البيئات البحرية في السعودية، هذا إلى جانب الاستمتاع بتناول الوجبات البحرية في المطاعم المطلة على المساحات الخضراء المجاورة للبحر، وقضاء أجمل الأوقات في المقاهي الشعبية قرب نقاط بيعٍ تعرض فيها الأسر المنتجة مجموعةً متنوعة من المنتجات الحرفية واليدوية.
المصدر - سيدتي
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة