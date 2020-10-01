الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

مسّاد مديرا لمستشفى الجامعة الأردنية

توضيح جديد من لجنة الاوبئة حول الحظر الشامل

5 وفيات جديدة بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

الداخلية : اغلاق مديرية الجنسية بسبب كورونا غير صحيح

مطاعم ومقاهي ما زالت مغلقة

تعميم هام من وزارة التربية على جميع المدارس

تحذير من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الأمن يكشف تفاصيل وفاة مواطن أُسعف إلى مركز أمني

المصنع التي سجلت فيه إصابات بكورونا ليس للكمامات

الزراعة للوكيل : كورونا تلغي مهرجان التمور




الخميس، 01-10-2020 02:43 م

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع وتلامس الـ9000

gettyimages-1209534351-05e69b621cb72ba31b761313019489e8371b443d-s800-c85


الوكيل الاخباري – لأول مرة منذ أكثر 100 يوم، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا من عتبة التسعة آلاف حالة.

اضافة اعلان

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي عن رصد 8945 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8481 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 12 يونيو عندما تم تسجيل 8987 إصابة.


ولفت التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.1% من المرضى الجدد.


وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 169 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 177 وفاة في اليوم السابق.


وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.7% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1185231 إصابة مؤكدة منها 20891 حالة وفاة و200098 حالة نشطة، ما يمثل زيادة بـ2791 حالة نشطة منذ أمس.


وتماثل 5985 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 964242 شخصا.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 46.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 384 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 221.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Webp.net-resizeimage-2020-05-18T110342.556

رابع أكبر حيد مرجاني في العالم .. كنوز مخفية بالسعودية

A1-119

السعودية تستعد لانتعاشة سريعة في السياحة

dubai-(getty)

دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة

750455

أملج .. كنز كبير على شواطئ السعودية - فيديو

cvbcvbvj

رغم تزايد إصابات كورونا.. الهند تعيد فتح تاج محل للزوار

king-fahd-causeway

البحرين تعلن شروط الدخول إليها عبر جسر الملك فهد

أخبار متعلقة
dubai-(getty)

دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة

download

رحلات وهمية وملابس للبيع.. هكذا تعوّض شركات الطيران خسائرها

GettyImages-1211936233-1160x770

موسكو فقدت ستة ملايين سائح بسبب الوباء

81_surfing_russia_kamchatka_©taniaelisarieva_2016_

شويغو ينصح المواطنين الروس بالسياحة داخل بلادهم