روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 4 دول

الوكيل الاخباري- تستأنف روسيا اعتبارا من الأسبوع القادم الرحلات الجوية مع 4 دول، من بينها دولة عربية، وذلك بعد تعليقها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري سيتم استئناف الرحلات الجوية مع إسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا.



وتم اتخاذ القرار بناء على قرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (مقر العمليات لمكافحة الوباء).



بالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وتركيا من مطارات بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا اعتبارا من 21 سبتمبر 2021.

المصدر: روسيا اليوم