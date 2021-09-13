الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

الصفدي: الأردن سيبقى السند للبنان

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية

شخص يحطم واجهة بنك في عمان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

وفد نقابة المهندسين الأردنيين يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي

جولة مشاورات بين الأردن وبنغلاديش

رئيس الوزراء يوضح حول تنفيذ برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي

ولي العهد: ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

وزير السياحة : وقف اي مكتب سجلت بحقه مخالفات ضمن سياحة العبور

الإثنين، 13-09-2021 04:46 م

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 4 دول

613f4ce44c59b7661b152b89


الوكيل الاخباري- تستأنف روسيا اعتبارا من الأسبوع القادم الرحلات الجوية مع 4 دول، من بينها دولة عربية، وذلك بعد تعليقها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

 

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري سيتم استئناف الرحلات الجوية مع إسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا.

وتم اتخاذ القرار بناء على قرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (مقر العمليات لمكافحة الوباء).

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وتركيا من مطارات بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا اعتبارا من 21 سبتمبر 2021.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
geneva-water-fountain-wide

أماكن سياحية ونشاطات في جنيف

zlote_piaski_0

أماكن سياحية في فارنا بلغاريا

Tourism-in-Copenhagen-Denmark

أماكن سياحية في كوبنهاغن

بربرببربر

أماكن سياحية ونشاطات في ليفربول

shutterstock_309940985

نصائح سياحية عند حجز باقة الإقامة الشاملة

9_2

أكبر مهرجان للتمور في السعودية - صور

أخبار متعلقة
web-bangladeshi-women-workers-dhaka-airport-mehedi-hasan-27-05-2018-1527464864749

السعودية تحدد الفئات المسموح لهم بالسفر على الرحلات الداخلية

611d547842360413515ac1a5

الكويت تستأنف رحلاتها الجوية مع مصر والهند ودول أخرى

2-1

أفضل تطبيقات السفر في عام 2021