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الأحد، 27-12-2020 01:23 م

سطح بحيرة في الصين يتحول إلى حديقة زهور بسبب الثلوج - فيديو

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الوكيل الاخباري - تسببت أجواء الطقس البارد في سقوط الثلوج في بعض المناطق وتجمد مياه بعض البحيرات حول العالم، ويتبع ذلك مشاهد جميلة للطبيعة تجعلها تبدو مثل لوحة رسام.

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وتعد بحيرة سونغوا الواقعة في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، واحدة من البحيرات التي تكتسي بعض أجزاؤها بالثلوج في هذا الوقت من العام.

 



ويتبع تساقط الثلوج نمو الزهور على سطحها لتصبح في غاية الجمال، حسبما يوضح مقطع فيديو نشرته صفحة "تشاينا نيوز" على "تويتر".

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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