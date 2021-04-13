شركة طيران روسية تطلق رحلات من موسكو إلى الدار البيضاء اعتبارا من 30 أبريل

الوكيل الإخباري - ذكرت شركة الطيران الروسية "إس 7" (S7) أنها ستطلق رحلات من موسكو إلى الدار البيضاء اعتبارا من 30 أبريل/ نيسان الجاري.

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وصرحت في بيانها: "بموجب تصريح من هيئة الطيران الروسية، تبدأ "إس 7" ببيع البطاقات على رحلات أسبوعية مباشرة من موسكو إلى الدار البيضاء اعتبارا من 30 أبريل".



وأضاف البيان "سيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات "بوينغ 737-800" الحديثة المريحة، المصممة لنقل 168 راكبا في الدرجة الاقتصادية و 8 مسافرين في درجة رجال الأعمال.



وللسفر إلى المغرب، سيحتاج المسافرون من روسيا إلى شهادة اختبار "PCR" سلبي لفيروس كورونا صالح لمدة لا تزيد عن 72 ساعة باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية. عند العودة إلى موسكو، من الضروري أيضا إجراء ذات الاختبار وتحميله على موقع "gosuslugi.ru".

سبوتنيك عربي