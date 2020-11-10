الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا

الملك يعزي بوفاة صائب عريقات

منظمة الصحة العالمية تعلق على لقاح فايروس كورونا المرتقب

مؤتمر صحفي للحكومة بعد قليل

رئيس الوزراء : أدليت بصوتي في إيدون ويشرفني ما رأيت - فيديو

وفاة صائب عريقات بكورونا

أمجد العضايلة يغرد ويوجه رسالة للاردنيين




الثلاثاء، 10-11-2020 12:32 م

صورة ساحرة لبرواز دبي فوق بحر من الضباب

download


الوكيل الاخباري- يشتهر المصور بشير مكرزل بصوره الجوية التي تحبس الأنفاس. وأصبح اللبناني أحد فائزي مسابقة تصوير عالمية بفضل صورة وثقها في مدينة دبي في دولة الإمارات، التي عاش فيها لـ18 عاماً.

اضافة اعلان


وفازت صورة مكرزل بعنوان "The Frame" بالمركز الأول ضمن فئة "Constructions"، بمسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020، وفي صورته، يظهر مبنى"برواز دبي"، الذي يُعتقد أنه أكبر إطار في العالم، وهو ينبثق فوق الضباب.

 

 

وقال مكرزل: "أصبح الإطار مؤخراً هيكلاً أيقونياً في دبي، وتصميمه المعماري فريد من نوعه في العالم".

 


وعند توثيقه لبرواز دبي، الذي افتتح في بداية عام 2018، أراد المصور الانتظار ليوم تكون فيه حالة الطقس ضبابية، وذلك لجعله يبدو وكأنه "يقف بمفرده، ويبدو منعزلاً عن محيطه"، وفقاً لما قاله. 

 


كما كانت الحالة الجوية نادرة بدبي يوثقها المصور من أحد أطول الأبراج السكنية بالعالم،وعند توثيق الصورة، اعتبر المصور وقت التصوير العامل الأكثر أهمية، إذ أنه أراد أن يكون الإطار مضاءً من جانب واحد فقط.



ولم تدم حالة الضباب لفترة طويلة بعد التقاطه للصورة، إذ أكد المصور: "كنت أعلم أنني التقطت مشهداً فريداً لا يحدث كل يوم".


وحصد مكرزل، الذي وقع في حب التصوير الجوي في عام 2004، على العديد من الجوائز بفضل أعماله في مسابقات.

 


 

المصدر: CNN


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FK170825-RVFalkor-Aerial

شاهد بالصور.. كائن بحري وحيد من نوعه في استراليا

237989_dreambox-sat.com

سكان يعيشون أسفل صخرة عملاقة بإسبانيا... صور

1-1373861

تراجع السياحة في ايطاليا بسبب كورونا

image-1-7

وزير السياحة يشارك في معرض سوق السفر العالمي

Desert-Road-005

صور.. طريق مهجور في أبوظبي غارق ببحر من رمال الصحراء

13987289861550584499

مصر.. إعلان مرتقب عن أكبر كشف أثري

أخبار متعلقة
976716

ميناء راشد يفوز بجائزة الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط