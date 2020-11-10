صورة ساحرة لبرواز دبي فوق بحر من الضباب

الوكيل الاخباري- يشتهر المصور بشير مكرزل بصوره الجوية التي تحبس الأنفاس. وأصبح اللبناني أحد فائزي مسابقة تصوير عالمية بفضل صورة وثقها في مدينة دبي في دولة الإمارات، التي عاش فيها لـ18 عاماً.

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وفازت صورة مكرزل بعنوان "The Frame" بالمركز الأول ضمن فئة "Constructions"، بمسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020، وفي صورته، يظهر مبنى"برواز دبي"، الذي يُعتقد أنه أكبر إطار في العالم، وهو ينبثق فوق الضباب.

وقال مكرزل: "أصبح الإطار مؤخراً هيكلاً أيقونياً في دبي، وتصميمه المعماري فريد من نوعه في العالم".



وعند توثيقه لبرواز دبي، الذي افتتح في بداية عام 2018، أراد المصور الانتظار ليوم تكون فيه حالة الطقس ضبابية، وذلك لجعله يبدو وكأنه "يقف بمفرده، ويبدو منعزلاً عن محيطه"، وفقاً لما قاله.



كما كانت الحالة الجوية نادرة بدبي يوثقها المصور من أحد أطول الأبراج السكنية بالعالم،وعند توثيق الصورة، اعتبر المصور وقت التصوير العامل الأكثر أهمية، إذ أنه أراد أن يكون الإطار مضاءً من جانب واحد فقط.





ولم تدم حالة الضباب لفترة طويلة بعد التقاطه للصورة، إذ أكد المصور: "كنت أعلم أنني التقطت مشهداً فريداً لا يحدث كل يوم".



وحصد مكرزل، الذي وقع في حب التصوير الجوي في عام 2004، على العديد من الجوائز بفضل أعماله في مسابقات.





المصدر: CNN



