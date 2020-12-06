ظروف غير متوقعة تغلق موقع ستونهنج الأثري

الوكيل الاخباري - أغلق موقع ستونهنج من فترة ما قبل التاريخ بجنوب إنجلترا أمام الزوار بعدما تسلل إليه عشرات المحتجين على خطط الحكومة البريطانية بشق طريق يتضمن نفقا جديدا قرب الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي.



المحتجون، الذين قالوا إنهم تحالف من السكان المحليين وعلماء البيئة والنشطاء وعلماء الآثار، تجمعوا عند الموقع قرب منتصف نهار السبت.



وسرعان ما قررت جمعية إنجليش هيريتيدج، وهي جمعية وطنية تدير مئات المواقع التاريخية، إغلاق الموقع أمام الزوار "بسبب ظروف غير متوقعة"، مضيفة أنه بذلك بات دخول أي شخص للموقع "خرقا للقانون".



وقالت ناطقة باسم الجمعية "في حين نحترم حق الناس في التظاهر سلميا فإننا لا نوافق على أي سلوك يعرقل ويعرض للخطر الموقع والزائرين أو العاملين هناك".



وقالت الشرطة المحلية هناك إن الاحتجاج "الصغير مر بسلام" وإنها لم تجر أي اعتقالات.



وذكرت في بيان "في حين أننا ممتنون أن الاحتجاج كان سلميا وتفرق المحتجون بسرعة، إلا أننا نرغب في تذكير الجمهور أن التسلل إلى الموقع مخالف للقانون".



يأتي الاحتجاج بعد أقل من شهر من دعم الحكومة مشروع النفق الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار جينه إسترليني، والذي يرمي إلى زيادة سيولة المرور في المنطقة.

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المصدر : سكاي نيوز







