كورونا يتسبب في انهيار حركة السفر بمطار بيروت

الوكيل الإخباري _ هبطت حركة السفر في مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت، على نحو حاد، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

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ووفق بيانات رسمية للمطار، سجلت حركة الركاب انخفاضا بلغ 71 بالمئة خلال عام 2020 حيث سجّل مجموع الركاب 2.4 مليون راكب مقابل 8.6 مليون في 2019.



كانت حركة الركاب في المطار شهدت تراجعا خلال الشهر الأخير من العام 2020 بنسبة 48,11 في المئة وسجلت 282 ألفا و407 ركاب (مقابل 544 ألفا في ديسمبر كانون الأول 2019 ).



أما عدد الوافدين الى لبنان فقد تراجع في 2020 بنسبة 72,62 بالمئة وبلغ 1.1 مليون مقابل 4.2 مليون في 2019.





وسجل عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام 2020 تراجعا 61,31 بالمئة مقارنة بالعام 2019.



وأدت تداعيات كورونا في لبنان إلى إغلاق مرفق جعيتا السياحي،ويعتبرها اللبنانيون جوهرة السياحة اللبنانية، حيث يزورها سنويا 500 ألف سائح.



وقال جان عبود نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، إن الموسم الحالي هو الأسوأ منذ أكثر من 15 سنة.



ويأتي انهيار قطاع السياحة مترافقا مع أوضاع صحية واقتصادية وسياسية سيئة في لبنان، فاقمها عدوان جائحة كورونا وتداعياتها.



كما قضت الأزمة الاقتصادية الخانقة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى درجة غير مسبوقة، حتى على السياحة الداخلية التي كانت تدعم هذا الموسم.





المصدر : العين الاخبارية



