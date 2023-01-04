معلومات أساسية عن السياحة في جزيرة مايوركا الاسبانية

الوكيل الإخباري - مايوركا الإسبانية هي جزيرة يتقاسم شواطئها ساحل البحر الأبيض المتوسط مع أرخبيل جزر البليار ليجعل منها أكبر جزر إسبانيا وأكثرها شعبية، كما أنها ضمن الجزر الجميلة التي تمتلك الكثير من المقومات الأثرية والتاريخية والطبيعية لتجعلها أفضل ما يمكن أن يختاره السائح لقضاء عطلة ممتعة.

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في الآتي، بعض النصائح الضرورية التي يجب إتباعها عند زيارة مايوركا:

أفضل وقت لزيارة مايوركا

درجات الحرارة في الصيف حارة، أفضل وأشهر الأوقات لقضاء العطلات على الشاطئ وقضاء الإجازات العائلية التقليدية، في حالة التخطيط لقضاء عطلة حول الأنشطة البرية، فمن المفيد أيضًا التفكير في أشهر الربيع أو الخريف الباردة، والتي تعتبر مثالية لاستكشاف الجزيرة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، إنها بقعة مثالية لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة وراكبي الدراجات، حيث توفر مرتفعات سيرا دي ترامونتانا صعودًا مليئًا بالتحديات ومناظر خلابة.

أشهر الأماكن في مايوركا

بالما دي مالورا: عاصمة جزر البليار نابضة بالحياة ومليئة بالتاريخ ومكان رائع للاستمتاع بالمطاعم المحلية.



يوجد قصر المدينة أيضًا في بالما، وهو عبارة عن قلعة خيالية ومقر إقامة العائلة المالكة الإسبانية.

السفر إلى مايوركا

النقل العام: يسهل التجول في مايوركا، مع شبكة طرق وحافلات متطورة، وثلاثة خطوط قطار وخدمة مترو تعمل داخل بالما، في حالة الرغبة في ركوب القطارات، فمن الممكن التفكير في التحقق من هذه القطارات الغربية القديمة.

الدراجة: التجول في مايوركا بالدراجة هو وسيلة رائعة لرؤية الجزيرة (برادلي ويجينز من أشد المعجبين) وهناك الكثير من الأماكن لاستئجار الدراجات منها، قد تشمل الفيلات الفاخرة الخاصة كجزء من إيجار.

سيارات الأجرة: هناك عدد كبير من شركات سيارات الأجرة في مايوركا للمساعدة في الوصول إلى المكان الذي يريد المسافر في الذهاب إليه، على الرغم من أنه كما هو الحال مع العديد من الوجهات السياحية، فإن الأمر يستحق الحجز مسبقًا (إن أمكن) والاتفاق على السعر مع السائق قبل الخروج.





المشي لمسافات طويلة في شمال مايوركا

المسارات مميزة بشكل جيد، على الرغم من أنها مناسبة للانسداد بالشجيرات الشائكة، هناك مسارات تناسب جميع مستويات اللياقة البدنية، بدءًا من التنزه الأسهل وحتى الرحلات الطويلة الأكثر صعوبة، ولكن في جميع الحالات يجب أن تكون مجهزًا بشكل صحيح وبالتأكيد مع خريطة مناسبة للمشي، في منتصف الصيف يمكن للحرارة أن تكون مؤلمة لذا فمن الضروري للغاية الوضع في الاعتبار الحصول على المياه الكافية لترطيب الجسم لمواجهة الشمس والحرارة المرتفعة.

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