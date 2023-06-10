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السبت، 10-06-2023 04:05 م

نصائح أساسية للسائحين عند زيارة المتنزهات الطبيعية

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الوكيل الإخباري - زيارة المتنزهات الطبيعية أمر لا بد منه خلال الرحلة السياحية، حيث يسترخي السياح وسط أجواء هادئة ويستمتع بممارسة الأنشطة الخفيفة مع أفراد العائلة.

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في الآتي، بعض النصائح الهامة التي يجب إتباعها عند زيارة المتنزهات الطبيعية

 

الخرائط
إن العديد من المتنزهات تقع في أماكن نائية حيث الخدمة الخلوية متقطعة أو غير موجودة لهذا السبب، من الجيد أن يكون متوفرًا خرائط ورقية قديمة في السيارة.


التخطيط
نظرًا لحركة المرور ووقت الانتظار الطويل المحتمل لدخول المتنزه، ينصح بضرورة التخطيط مسبقًا حتى التمكن من تحقيق أقصى استفادة من الوقت بالداخل، يمكن العثور على معلومات أساسية عن المتنزه وقوائم بجميع الأشياء الجديرة بالملاحظة التي يمكن القيام بها والأماكن التي يمكن مشاهدتها.

 

احترام القواعد
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول حقائب الظهر والتجديف بالقوارب والتسلق وحتى استخدام الدراجات النارية والمركبات التي تسير على الطرق الوعرة.


الحفاظ على نظافة المكان
ينصح بضرورة الحفاظ على نظافة المتنزهات الطبيعية وعدم إلقاء القمامة أو المخلفات التي تكون مع الشخص في نهاية اليوم، بالإضافة إلى الحرص على جمال المكان وعدم العبث به.

ممارسة الأنشطة
عند القيام بأنشطة أكثر صرامة في المتنزهات، من المهم وضع خطة طوارئ وممارستها والتي ستساعد الشخص والمجموعة طوال فترة اليوم وزيادة الاستمتاع.

تحضير المأكولات
ينصح بضرورة تحضير المأكولات اللازمة للرحلة السياحية، بالإضافة إلى حمل المأكولات الخفيفة أيضًا مثل المكسرات والفواكه المجففة وغير ذلك لأنها ضمن الأطعمة السهلة في حملها والتي يكون الزائر في حاجة لها لسد جوعه طوال فترة الرحلة.


ارتداء الملابس المريحة
ينصح بضرورة ارتداء الملابس الرياضية المريحة لإمكانية الذهاب للرحلة السياحية والاستمتاع بكافة الأنشطة خلال فترة اليوم، بالإضافة إلى أنه لا يجب ارتداء المجوهرات الثمينة خلال هذه النوعية من الرحلات لإمكانية ضياعها أو فقدانها أثناء الرحلة.

 

سيدتي

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