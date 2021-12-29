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الأربعاء، 29-12-2021 04:22 م

نصائح ضرورية للسفر لأول مرة إلى أوروبا

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الوكيل الإخباري - يشكل السفر لأول مرة تجربة يتعلم منها المسافر بالنسبة للمعلومات والأماكن وعادات وتقاليد السكان . 

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بعض النصائح التي يجب إتباعها عند زيارة أوروبا لأول مرة :

 

ركوب سيارة أجرة
تتمتع معظم المدن الأوروبية الكبرى بوسائل نقل عام موثوق بها، لذا يمكن استخدامها بمجرد الوصول، بهدف توفير الكثير من الأموال عن طريق تجنب أسعار سيارات الأجرة المرتفعة، كما أنه هناك خيار آخر وهو المشي في حالة إذا كان الشخص قادرًا على فعل ذلك خاصًة لرؤية والتمتع بالمعالم السياحية والمناظر المميزة بالوجهة السياحية أثناء السير لفترة طويلة.

 

تأخر شراء التذاكر
يتسبب التأخر في شراء التذاكر عند زيارة أحد الأماكن بالوجهة السياحية في تأخر الحجز نتيجة للتزحام الشديد، يعد من أكثر الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء التواجد في أوروبا حيث أن التأخر قد يتسبب في تدافع الكثير من السياح أو السكان المحليين لزيارة هذا المكان السياحي أو الأثري.

 

اختيار المطعم
يخطئ الكثير من المسافرين أثناء زيارة إحدى الدول الأوروبية من خلال الذهاب إلى أقرب مطعم لتناول إحدى الوجبات، مما يؤدي إلى المرور بتجربة سيئة أثناء تناول الأطعمة غير الشهية، لذا فمن المهم أن يتحمل المسافر المعاناة ويقوم بالبحث الجيد لإيجاد أفضل المطاعم بالوجهة السياحية لتناول الوجبات المفضلة.

 

حمل الكثير من الأموال
يقوم بعض المسافرين بحمل الكثير من الأموال أثناء زيارة كافة الأماكن الموجودة بإحدى الوجهات السياحية داخل أوروبا، وتعد هذه الطريقة من أكثر العادات الخاطئة التي يجب تجنبها تمامًا، حيث أن من الضروري الأخذ في الاعتبار أن الكثير من الأماكن تتعامل ببطاقات الائتمان.

 

سيدتي 

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