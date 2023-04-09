نصائح ضرورية يجب تطبيقها عند فقدان شنط السفر خلال الرحلة

الوكيل الإخباري - تتعرض الأمتعة وحقائب السفر إلى التلف أو للضياع خصوصًا في المطارات مما يتسبب مشكلات للمسافر بغنى عنها، لذا يقدم "سيدتي. نت" مجموعة من النصائح المساعدة لحل هذه المشكلة.

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تأكد من وضع علامات على حقيبتك

هناك طريقة بسيطة جدًا لمنع ضياع الأمتعة الشخصية وهي التأكد من وضع العلامات عليها بشكل صحيح يبدو الأمر واضحًا للغاية.

هذا يعني التخلص من العلامات القديمة، والتأكد من أن العلامة الحالية في مكان يسهل قراءته، والتحقق من البطاقة بمجرد أن يقوم وكيل تسجيل الوصول بتثبيتها في الحقيبة.



احصل على التكنولوجيا الفائقة مع وضع العلامات الخاص بك

يعد استخدام علامة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) طريقة شائعة بشكل متزايد لتحديد موقع الأمتعة المفقودة، هناك العديد من الأدوات المختلفة المتاحة، ولكنها تتضمن بشكل عام علامة أو جهازًا صغيرًا وتطبيقًا للهاتف الذكي يمكن من خلاله تتبع حقائب وأمتعة السفر.

يمكن أن تساعد معرفة مكان الأمتعة بالضبط شركة الطيران في إعادتها إليك بشكل أسرع، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الناجم عن فقدان الأمتعة في المقام الأول.

تحقق في وقت مبكر

إذا كان المسافر صعد على متن الطائرة، فمن المحتمل أن تكون الحقائب هي آخر الحقائب التي تم تحميلها، مما يزيد من فرص عدم صعودها في الوقت المناسب.

يجب تذكر أنه بمجرد تسليم الأمتعة إلى مكتب تسجيل الوصول، يجب الوصول إلى حجرة التحميل، فقد لا يتم الوصول الحقائب إلى مستودع التحميل في الوقت المناسب وهناك احتمال ألا يتم تحميل الأمتعة.

تجنب التوقفات الضيقة

ينصح بمنح المسافر والأمتعة وقتًا للصعود على متن الطائرة التالية عن طريق اختيار الرحلات ذات التوقف الطويل.

في حالة حجز رحلتين منفصلتين، في هذا التوقيت يجب التأكد مرة أخرى من وجود متسع من الوقت للنزول من إحدى الطائرات، وجمع الأمتعة، وتسجيل الوصول للرحلة التالية من الناحية المثالية، في حالة الرغبة في رحلات طيران مباشرة بدون توقف ينصح بضرورة تجنب ضياع الأمتعة.



تنظيم أمتعتك

ينصح القيام بإزالة أو تأمين أي أحزمة طويلة يمكن أن تعلق أو التعطل أثناء تحرك الأمتعة خلف الكواليس، هذا مهم بشكل خاص في حالة السفر بحقيبة ظهر كبيرة بدلاً من حقيبة سفر، حيث تحتوي هذه الحقائب على المزيد من العلامات والأشرطة لالتقاط الأشياء.



اجعل حقيبتك مميزة

بعد رحلة طويلة، يريد معظم الناس فقط أخذ أمتعتهم والخروج من المطار في أسرع وقت ممكن في عجلة من أمرهم، يمكن أن تحدث حالة خطأ في الهوية في بعض الأحيان.

لذا ينصح بضرورة التأكد من أن حقيبة السفر تبرز قليلاً من بين مئات الحقائب السوداء الأخرى القائمة بذاتها.

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